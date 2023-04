GF Vip 7, caos durante la finale. La settima edizione, come ormai sanno anche i muri, ha visto l’incoronazione di Nikita Pelizon un po’, anzi un po’ tanto a sorpresa. Almeno a giudicare dai sondaggi, infatti, la modella venezuelana tutta pepe e scintille Oriana Marzoli avrebbe dovuto sbancare. O magari proprio quell’Edoardo Tavassi che negli ultimi giorni, intuendo forse le potenzialità dell’influencer triestina, aveva iniziato a prenderla di mira con accuse che probabilmente gli si sono rivoltate contro.

Edoardo Tavassi era arrivato ad accusare Nikita Pelizon di essere diventata amica di Antonella Fiordelisi “per necessità”, o meglio “perché Antonella era molto legata al gioco“, insomma per strategia. Peccato che, a giudicare dalle votazioni del pubblico, il messaggio non è passato. Anzi, alla fine, esattamente come un anno fa con Jessica Selassié, ha vinto una persona che potrà piacere o no, ma che di tattiche e cinismi può tranquillamente fare a meno. Fatto sta che, parlando dell’ex naufrago dell’Isola, è successo un mezzo casino.

La mamma di Tavassi interviene contro George Ciupilan

Come molti ricorderanno l’ex gieffino George Ciupilan aveva lanciato pesanti accuse all’ex amico e coinquilino Edoardo Tavassi. Dopo la sua uscita dal reality il giovane, che si è distinto in molte occasioni per l’indifferenza nei confronti di quello succedeva intorno a lui nella Casa, evidentemente non dormiva in piedi come qualcuno potrebbe pensare. Ecco infatti quello che ha detto: “… Edoardo Tavassi che dal mio punto di vista è uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. Ma penso che la gente lo abbia già capito”.

Forse dimentico di queste belle frasi fraterne il buon George Ciupilan quando ha visto Edoardo Tavassi ha provato ad abbracciarlo, ma indovinate un po’ chi è intervenuto? Avete indovinato, la mamma di Edoardo e Guendalina, la prorompente Emanuela Fuin. È stata lei stessa come potete sentire nel video qui sotto ad ammettere di aver bloccato George.

Addirittura è andata a fermare George che voleva salutare Tavassi.

Però il folle era stef fiorde.#donnalisi #nikiters pic.twitter.com/VrcB8usrPV — Sara🎗️♟️ (@myuniverse_01) April 4, 2023

“Con tutto quello che scrive…” ha dichiarato Emanuela Fuin che in passato aveva già detto la sua, cuore di mamma, su quello che succedeva al figlio Edoardo Tavassi dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Ha fatto bene? Ha fatto male? Beh, molti hanno trovato il gesto fuori luogo: “Quando plastica, silicone e acido ialuronico vanno al cervello i risultati sono questi. Andate a lavorare mamma, figlio e figlia, siete solo volgari, senza arte né parte. Fuin e Tavassi a casaaaaa” ha scritto un’utente. Un altro ha scritto: “…quando i genitori che non sanno stare al loro posto, rovinano l’immagine dei figli… e si è visto con quale esito”. Insomma, tra George e i Tavassi mi sa che la gara di simpatia è una bella lotta, o no?

