Edoardo Tavassi, l’attacco della madre agli autori del GF Vip 7. Settimane non facili per il gieffino, tirato in ballo nel cosiddetto “van gate”. La vicenda continua a restare sotto la luce dei riflettori ed Emanuela Fuin, madre del gieffino, vuole vederci chiaro. Come è stato reso noto, i 4 gieffini ovvero Tavassi, Micol, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria sono stati beccati nel van intenti a togliere i microfoni ambientali per non fare sentire alcune confidenze che avrebbero ulteriormente violato il regolamento.

La mamma di Edoardo Tavassi attacca il GF Vip 7. Van gate ancora sulla bocca di tutti, ma la mamma del gieffino, Emanuela Fuin, non finisce di commentare sui social l’accaduto alla luce dello scalpore provato nello scoprire che proprio quell’area del van sia stata spesso sprovvista di audio rispetto agli altri locali della casa, che come tutti sanni, hanno ‘occhi e orecchie’ piazzate ovunque.

La mamma di Edoardo Tavassi attacca il GF Vip 7: “Da mesi…”

“La cosa bella è che l’ambientale lo toglievano da mesi e gli autori ne ridevano raccontandomelo. Adesso guarda caso che gli ascolti calano, busta nera”, sono state le parole di Emanuela Fuin: “Allora era un vizio e gli autori lo sapevano“, la risposta immediata di un utente su Twitter. Ma nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha sottolineato più volte che gli autori del programma sanno perfettamente cosa accade nel van e che alcuni filmati o audio non vengono trasmessi. Il caso per molti diventa un ‘mistero’.

E già negli scorsi giorni Emanuela Fuin sembrava avere le idee molto chiare a riguardo: “Il GF vuole un clima “peace and love” però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri, toglie il Gf vip night che offriva sano divertimento, ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità, non mostra un momento bellissimo e pieno di emozione come la sorpresa di San Valentino di Edoardo a Micol. Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi”. Alle considerazioni di Emanuela si sono aggiunte quelle di Guendalina: “Ti pareva che dopo che finalmente avevamo la clip sugli Incorvassi non c’era l’inculata?”.

“Scusate ma mi viene troppo da ridere, non si sente un c***o.La clip sulla coppia per poi punirli. Li facessero uscire così chiude il GF Vip…Dai.Uno fa la battuta scherzando, magari ha usato una parola che non doveva dire, ma magari ha pensato che non ci fossero le telecamere e mi sembra che stanno facendo un processo veramente pesante. Fare una clip dopo cinque mesi per poi punirli. Ok, avranno anche sbagliato, ma in tutti i Gf è capitato questo! Avranno anche sbagliato, ma se le fanno sempre queste battute magari con altri termini. Però davvero mi sembra un interrogatorio di garanzia quello che stanno facendo! Ma è il GF Vip o Mare Fuori?”.