GF Vip 7, la mamma di Edoardo Tavassi a sorpresa nella casa. È successo dopo che un filmato aveva riassunto il duro faccia a faccia tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi a partire proprio dalla crisi di Micol in confessionale: “È la seconda volta che mi fa passare per quella che sminuisce le cose. Stavo male quando mancava per 5 minuti dalla stanza e lui lo sa benissimo. Ma sul serio sta facendo questa roba? Chi cao sono queste persone, perché bisogna dare spiegazioni a tutti, chi cao è Antonella? Che fastidio”.



E ancora: “Ma che ti salta in mente di raccontare le mie cose? Ma soprattutto gli avevo chiesto la gentilezza di non parlarne con Antonella. Non voglio più averci a che fare, mi viene da vomitare. Si fa condizionare dal parere di una deficiente che mi odia”. “Io sono scioccoesterrefatta. Adesso la colpa è mia? Questa è follia”, è stato il commento di Antonella.

Leggi anche: “Devo dirti questa cosa di Ginevra”. GF Vip 7, Attilio parla ad Antonino. La sua reazione





GF Vip 7, la mamma di Edoardo Tavassi a sorpresa nella Casa



La risposta di Micol non si è fatta attendere: “Tesoro, non fare sempre la protagonista. Nessuno ti ha dato la colpa, rilassati. Io ho usato parole forti che erano dovute alla rabbia. Credo sia molto grave che lei gli abbia detto che non sono attratta da lui, che parlo sempre di bei ragazzi”.



Ma Fiordelisi ha rilanciato: “Io odio le santarelline. Fai l’arcangelo Gabriele e invece sei Mefistofele. Adesso mi hai rotto. Mamma mia, ma che schifo”. Una volta entrata nella Casa, la madre di Edoardo ha appoggiato Micol: “Sei simpaticissimo, sei te stesso sempre, come ti conosciamo. Con Micol, mi devi dire qualcosa? Te l’aveva detto quella della mano che avresti trovato una persona importante. Però impara a comportarti bene con le donne”.



E ancora: “Con Micol devi essere dolce, carino. Le cose vostre tenetevele per voi. Non andare a spiattellare a certe persone. Per il resto, sei fortissimo. Mi fai conoscere mia nuora? Non ti ho mai visto guardare una ragazza come guardi Micol”. Dopo avere conosciuto Micol, Emanuela ha rifiutato di conoscere Antonella nonostante l’invito del conduttore Alfonso Signorini: “No, grazie Alfonso. Sto bene così”.