Clamorosa rivelazione al GF Vip 7 su Edoardo Tavassi. Coinvolta anche Micol Incorvaia, infatti c’è chi nella casa pensa di aver scoperto il vero motivo del fidanzamento tra i due vipponi. Affermazioni che stanno facendo discutere non solo nel reality show, ma anche all’esterno col pubblico che non si aspettava simili frasi. Ora non sappiamo come reagirà il fratello di Guendalina, quando sarà messo al corrente di tutto questo, ma certamente la sua reazione non sarà affatto positiva.

Una dichiarazione che è rimbombata al GF Vip 7, dopo la puntata in diretta. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono trovati alla grande ed è nato un bellissimo rapporto. Nei giorni scorsi, in seguito allo scandalo del van, lui ha anche confermato di aver fatto l’amore con la sorella di Clizia e quindi ormai il fidanzamento è ben consolidato. Eppure c’è una vippona che non crede alla bontà e alla veridicità di questa relazione e lo ha detto apertamente, senza giri di parole.

GF Vip 7, l’accusa a Edoardo Tavassi: “Ecco perché sta con Micol Incorvaia”

A riferire di queste dichiarazioni pazzesche al GF Vip 7 è stato il sito Biccy, che non ha però condiviso il contenuto delle argomentazioni contro Edoardo Tavassi, con Micol Incorvaia che sarebbe vittima di questa situazione stando alla concorrente che ha puntato il dito contro di lui. Ci sarebbe infatti una strategia ben precisa del gieffino, che secondo lei non avrebbe reale interesse nei confronti di Micol, ma la starebbe sfruttando per provare a raggiungere obiettivi professionali più ambiziosi.

A vuotare il sacco è stata Martina Nasoni, che ha esclamato davanti ad altri coinquilini: “Vedo della convenienza tra loro, guarda caso una determinata persona che vuole sfociare nel mondo della comicità e del cinema si è andato a fidanzare con Micol, che comunque alle spalle ha la sorella che sta insieme al figlio di Ciavarro. Ora che loro si amino e che si vogliano bene non lo metto in dubbio, ma guarda caso tra tutte lei. Poi il sentimento nasce e il bene c’è e tutto quello che vuoi, ma vedo convenienza”.

Ma Biccy ha ricordato che Tavassi è amico di Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo, quindi non avrebbe bisogno di un supporto di Micol per sfondare eventualmente nel grande schermo. Giovedì 2 marzo si prospetta una nuova puntata ricca di polemiche.