La puntata di ieri del GF Vip 7 è di quelle destinate a lasciare il segno, per tanti motivi e anche per il botta e risposta tra Alfonso Signorini e Milena Miconi. Un confronto inaspettato visto che Milena sembra fuori da certe dinamiche. Eppure così non è stato per Alfonso. Per l’ex stella del bagaglino la settimana passata è stata particolarmente dura, segnata anche da una pesante crisi di pianto. Aveva spiegato come gettarla nello sconforto non ci fosse alcun fatto particolare. Semplicemente aveva cominciato a piangere. Probabile che la mancanza dei suoi figli e del suo compagno iniziasse ad essere un forte peso da sopportare.



Di quelle lacrime, a sorpresa, aveva parlato Manila Nazzaro dicendo: “Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il GF Vip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…”. Per Milena poi era arrivata una visita speciale nel corso della puntata scorsa.

GF Vip 7, Alfonso Signorini pizzica Milena Miconi: “Troppo furba”



In questa la tirata d’orecchie di Alfonso Signorini. Il conduttore ha attaccato alcuni comportamenti: “Tu hai usato i tuoi capelli fluenti per nascondere cosa dicevi alla Murgia…Cosa le dicevi nascosta tra i tuoi capelli?”, ha spiegato. Davanti alla difesa della concorrente Signorini ha calcato la mano: “Non preoccuparti Miconi perché tanto abbiamo l’audio anche di questo…Non vedo l’ora di fartelo ascoltare…Stasera mi diverto io…Altro che niente Miconi ti facevo più sincera…”.



Il caso alla fine è rientrato mentre farà parlare (e molto) quello legato a Nicole Murgia. Dopo l’uscita è successa una cosa davvero terribile per la concorrente. Nicole Murgia è stata aggredita nel parcheggio del GF Vip 7 presa a parolacce. “Le donnalisi hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zocc*la. Volevo tranquillizzarla: anche se hanno cercato di affossarla, le uniche che si sono affossate sono coloro che hanno fatto le pazze in prima serata per una ship di merda. Murgia per sempre famosa, noi ti amiamo”, si legge su Twitter.



Il motivo? La rivelazione sulla palpatina di Donnamaria al suo seno nel van. “Parlavamo di chirurgia plastica, e lui mi ha detto di non aver mai visto così tanti seni rifatti nella casa e che i miei sembravano davvero duri. Così li ha toccati e ha detto: ‘ah no, sono morbide’”.