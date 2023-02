Non smettono di finire i colpi di scena al GF Vip 7 su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nella puntata in diretta con Signorini lei è scoppiata a piangere e solamente l’intervento dell’amica Ilenia l’ha fatta tranquillizzare. Adesso è emersa una dichiarazione inaspettata del volto di Forum di Barbara Palombelli, che potrebbe rappresentare una nuova svolta. Nessuno si attendeva questa ulteriore novità, ma nella casa più spiata d’Italia tutto può succedere e le prossime ore saranno decisive.

Intanto, prima di dirvi tutto sul GF Vip 7 e questa notizia su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, dobbiamo riferirvi di un’aggressione subita da Nicole Murgia dopo l’eliminazione. Nicole Murgia è stata aggredita nel parcheggio del GF Vip 7 presa a parolacce. “Le Donnalisi hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zocc*la. Volevo tranquillizzarla: anche se hanno cercato di affossarla, le uniche che si sono affossate sono coloro che hanno fatto le pazze in prima serata per una ship di merda”.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e la frase a sorpresa su Antonella Fiordelisi

Ad aver fatto cambiare idea definitivamente sul concorrente del GF Vip 7, Edoardo Donnamaria, è stato qualcosa che Antonella Fiordelisi ha visto durante l’appuntamento tv. Ovvero la vicinanza di lui a Nicole Murgia, con un gesto privato che l’ha fatta indispettire, visto che lui avrebbe toccato il seno di quest’ultima. Ma una volta terminata la diretta, Donnamaria si è sfogato con altri coinquilini e dalla sua bocca sono uscite delle parole che hanno lasciato tutti senza parole. E i fan dei Donnalisi continuano a sperare.

Edoardo Donnamaria non ha perso del tutto le speranze, stando a quanto riportato dal sito Blastingnews, quindi con Antonella Fiordelisi potrebbe non essere finito qui il loro legame: “La colpa è mia, mi dispiace per voi e per lei che ha dovuto vedere quelle cose anche se non c’era malizia. A prescindere da quello che succede, voglio uscire da qui con lei. Non può finire tutto per una puntata di me*** come questa“. Non resta che aspettare i prossimi giorni per comprendere se ci saranno spiragli nella loro relazione.

Parlando di altri concorrenti, Davide Donadei ha mandato a quel paese l’ex fidanzata Chiara Rabbi. Quest’ultima aveva scritto su Twitter: “Benvenuta nel club, Anto. Fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”.