Al GF Vip 7 il post-puntata è sempre incandescente. E infatti Antonella Fiordelisi ha smascherato Edoardo Donnamaria, svelando qualcosa di negativo sul volto di Forum. I due, che erano diventati una coppia, ormai sono ai ferri corti e non hanno alcuna intenzione di riavvicinarsi. Tra l’altro, nel corso dell’appuntamento in diretta con Alfonso Signorini, lei ha ricevuto una visita gradita dalla sua migliore amica Ilenia, che le ha dato consigli importanti anche per quanto riguarda il compagno di avventura.

Nella casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha pianto anche nelle scorse ore per Edoardo Donnamaria. E la sua amica le ha detto: “Edoardo l’ha aiutata tantissimo a crescere, era una ragazzina insicura e ora è una donna. Però ci sono dei momenti nella vita in cui ci si deve fermare e capire qual è la strada da percorrere. Calmati, prenditi del tempo per te e per ragionare. Vedi se le cose possono cambiare”. E ora l’ex di Chiofalo ha svelato una cosa che le avrebbe detto Donnamaria sul conto di Micol Incorvaia.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi smaschera Edoardo Donnamaria

Una volta finita la puntata del GF Vip 7, c’è stata una confidenza di Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria. Non ce l’ha fatta a resistere e, parlando con il coinquilino Daniele Dal Moro, si è lasciata sfuggire qualcosa di rilevante su Micol Incorvaia. Quest’ultima ha avuto una breve storia proprio con Donnamaria e a quanto pare lui non avrebbe avuto giudizi straordinari nei riguardi della sorella di Clizia. Le parole di Antonella sono decisamente molto chiare e prive di equivoci.

Dunque, Antonella Fiordelisi ha vomitato tutti su Donnamaria e ha esclamato davanti a Dal Moro e ad altri concorrenti: “Daniele, ti posso dire una cosa? Ti posso dire cose che non sapete? Vanno un po’ oltre, riguardano anche Micol. Quando è entrata questa persona avevo imparato, mi ha detto cose che non dirò. Potrei far litigare lui e Micol per le cose che mi ha confessato, quindi non lo faccio. Mi ha detto delle cose oscene su di lei, anche per questo non le era piaciuta fuori, oscene”.

“Mi ha detto cose OSCENE su Micol”



Io ho finito le parole, trovatele voi #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/oW0qQ6PfgL — meandmilli (@meandmilli) February 28, 2023

Infine, Antonella ha aggiunto: “Se giorni prima mi dici determinate cose su Micol e poi in puntata dici che è la tua migliore amica, ti dico che sei falso e non parlo”. Ha promesso di non svelare quanto appreso sulla Incorvaia, ma il pubblico adesso vuole sapere tutto.