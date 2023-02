Nello studio del GF Vip 7 torna Antonino Spinalbese ma non Ginevra Lamborghini; l’assenza dell’ereditiera non è passata inosservata ed un scoperta è stata fatta sul loro conto. A spiegare tutto è stato proprio Antonino che non ha nascosto proprio niente. La rivelazione è arrivata a metà di una puntata molto convulsa in cui i colpi di scena non sono mancati. Tra tutti la lite che ha portato alla rottura definitiva tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo che lui ha confessato di aver toccato il seno di Nicole Murgia. “Lo ha fatto mentre c’ero io nella Casa e consapevole del fatto che ci fossero le telecamere”.



Aveva attaccato Antonella. E ancora: “Pensa cosa sarebbe accaduto senza telecamere. Edoardo mi ha detto che ha toccato le tette della Murgia quella sera nel van. Ma lo dice adesso? Perché non l’ha detto subito? Poi mi fa le prediche su tutto. Pensa senza telecamere cosa avrebbe fatto. Mi dispiace per i Donnalisi perché so che siamo seguiti e siamo amati, ma non mi interessa del gioco”.

Leggi anche: “Mettila nel c…”. GF Vip 7, peggio di un’osteria: rissa choc tra Daniele e Donnamaria





GF Vip 7, Antonino: “Non ho più visto Ginevra Lamborghini”

“Mi ha fatto la predica perché da single ho fatto un massaggio ad Antonino e adesso senza microfono tocca il seno della Murgia. Non gli ho mai fatto niente e ci tengo”. Chiuso questo capitolo si è aperto quello di Antonino che ha commentato in questo modo l’assenza di Ginevra: “Ormai tutte le donne fanno così con me, scappano. Dovremmo chiederglielo, ma io sono pieno di difetti”.



Sta di fatto che tra i due è successo qualcosa: “In questo weekend ho baciato due bellissime donne, mia figlia e Ginevra. Dopo quella sera non ci siamo più visti”. A spiegare il motivo dell’assenza ci ha pensato Alfonso Signorini: “Salutiamo Ginevra Lamborghini, è a casa con l’influenza. Non è scappata per evitare il mio torchiamento”. Poco dopo è arrivata la nota della sorella di Elettra.



Ginevra Lamborghini ha spiegato in una delle sue Instagram stories di stare poco bene. “Volevo tranquillizzarvi, mi sono presa una bella influenza. Sono un catorcio ma mi riprenderò in fretta. Mi dispiace non essere in puntata stasera. Grazie per i messaggi di riguardo per me, passerà. Intanto mi guardo il GF con voi”.