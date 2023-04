Edoardo Tavassi è stato uno dei grandi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon ha vinto, seconda Oriana Marzoli, terzo Alberto De Pisis e a seguire il fratello di Guendalina Tavassi, Giaele De Donà e Milena Miconi. Divertimento e ironia, ma anche amore, perché nella casa ha conosciuto e si è innamorato di Micol Incorvaia, la sorella dell’ex GF Vip 5 Clizia.

Oriana Marzoli ha battuto Edoardo Tavassi nella seconda sfida al televoto flash della serata finale del Grande Fratello Vip. Nella prima Nikita Pelizon ha sconfitto Micol Incorvaia. In effetti il fratello di Guendalina era uno dei super favoriti di quest’anno eppure le cose non sono proprio andate come i suoi fan speravano. L’amore, dicevamo, perché nella casa Edoardo Tavassi ha conosciuto Micol Incorvaia.

Edoardo Tavassi GF Vip, il tatuaggio con il volto di Daniele e Oriana

Un amore che è piaciuto tanto ai telespettatori, e anche alla madre di Edoardo Tavassi. “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza”. “E aggiungerei che accanto Micol ha un vero uomo, non uno slave (schiavo n.d.r.)”, aveva scritto Emanuela Fuin lanciando una frecciatina a Antonella e Edoardo Donnamaria.

Nella casa Edoardo Tavassi ha anche stratto delle belle amicizie. Il vippone ha da subito fatto parte dello schieramento degli Spartani e ha legato tanto con Oriana Marzoli, che ieri ha avuto una bellissima sorpresa da Daniele Dal Moro. Proprio prima della finale Oriana Marzoli ha parlato della voglia di rivedere Daniele, ma allo stesso tempo di vincere la finale del Grande Fratello Vip. Il fratello di Guendalina è sempre stato un sostenitore della coppia e proprio prima della finale ha fatto una scommessa.

“Se Daniele ti aspetta in albergo mi tatuo la vostra faccia con la scritta Forever”, ha detto Edoardo Tavassi a Oriana Marzoli. Dopo la finale, non solo Daniele Dal Moro è andato a prendere la venzuelana ma i due hanno trascorso la notte insieme. In queste ore l’ex vippone ha ripostato una storia in cui si vede un fotomontaggio con Tavassi e un tatuaggio finto dei volti di Daniele e Oriana. Il vippone ha commentato con ll’emoji con la faccina gelata e la scritta ”Ops”. Come a dire, ora devo tatuarli davvero.