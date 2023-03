Al GF Vip 7 è tempo sempre di polemiche, anche a ridosso della finalissima. Stavolta ad essere al centro dell’attenzione sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, con un intervento arrivato dall’esterno del reality show che è stato notato da tutti i telespettatori. C’è stato un attacco implicito, ma chiaro, da parte di una persona molto vicina al fratello di Guendalina, che ha voluto chiarire una volta per tutte chi sia realmente lui. Parole molto nette, che sperano possano chiudere l’argomento.

Intanto, al GF Vip 7 si è parlato anche di altro e non soltanto di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che ormai compongono una coppia da diverso tempo. Nella casa più spiata d’Italia sono esplose le polemiche per il gestaccio fatto a Nikita Pelizon dagli altri vipponi. Durante la sorpresa della famiglia di lei, i coinquilini se ne sono infischiati di quel momento dedicato alla ragazza e hanno abbandonato i rispettivi posti sul divano per andare a fare altro. E non l’hanno nemmeno abbracciata, tranne Milena, quando è uscita dalla Mystery Room.

GF Vip 7, cosa è stato detto su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Nella semifinale del GF Vip 7 c’è stato un durissimo scontro, che ha riguardato inevitabilmente anche Edoardo Tavassi. L’ex gieffina Antonella Fiordelisi ha avuto un confronto scoppiettante con Micol Incorvaia e sono volate critiche pesantissime. Ad esempio, la fidanzata di Donnamaria ha fatto un paragone inequivocabile: “Io sono una Ferrari e tu solamente una Panda”, in stile Shakira-Piqué, con la cantante che aveva detto di essere una Ferrari e la nuova partner dell’ex marito una Twingo.

A rompere il silenzio sugli Incorvassi è stata Emanuela Fuin, che è la mamma di Edoardo Tavassi. La donna ha condiviso un messaggio, che diceva: “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza”. E la donna ha aggiunto sui social: “E aggiungerei che accanto Micol ha un vero uomo, non uno slave (schiavo n.d.r.)”. E un’utente Twitter ritiene che ce l’avesse con Donnamaria: “La mamma di Tavassi che dà a Edobau dello slave”.

La mamma di tavassi che dà a Edobau dello Slave dkdmdndkdnsmss #gfvip pic.twitter.com/RSlZn9TaeM — Khaleesi 🐉 (@SiSonoI60285986) March 27, 2023

Staremo a vedere se Edoardo Donnamaria o Antonella Fiordelisi se la sentiranno di replicare alla donna, anche se ovviamente non ha fatto i loro nomi in maniera esplicita. Una situazione tutta in divenire, che potrebbe avere sviluppi prima della finale del 3 aprile.