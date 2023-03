GF Vip 7, puntata a tinte fortissime quella di ieri sera con scaletta cancellate e la sorpresa del doppio finalista. Prima dei nomi dei due finalisti ad incendiare il pubblico ci aveva pensato Antonella Fiordelisi che aveva parlato del suo rapporto con i genitori. Antonella Fiordelisi ha chiarito la sua posizione dopo la lettera dei suoi genitori a Pier Silvio Berlusconi e al GF Vip. L’ex concorrente ha spiegato di aver “preso le distanze dalla sua famiglia”, spera di poter presto chiarire con loro”.



“Chiedo scusa, non c’entro niente io. Non sono mai stata bullizzata, il bullismo è altro. Sono stata male perché mi mancava Edoardo e la mia famiglia non l’ha capito. Ho preso le distanze dalla mia famiglia. Spero di chiarire al più presto con mia madre, l’ha fatto per il mio bene”. Tantissimi i commenti piovuti in rete, pochissimi in confronto a quanto successo dopo.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon in finale



Edoardo Tavassi è stato il primo concorrente della semifinale ad aver conquistato il pass per la finale con il 54.7%. “Per tutto quello che ha fatto, è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality. Mi piace quando anima, quando è divertente e ironico, meno quando fa il giocatore”, il commento di Sonia Bruganelli. “Lui è sulla linea giusta, in finale ci vanno i più sinceri”, le parole di Orietta Berti.



Poi a sorpresa c’è andata anche Nikita Pelizon. Dopo il televoto flash, Alfonso Signorini ha annunciato la preferenza del pubblico in studio: l’influencer ha vinto il pass per la finale. Una decisione presa in diretta e che ha stravolto i programmi (e spiazzato i protagonisti che proprio non si aspettavano un secondo finalista). Tanti i commenti piovuti. “Visto l’andamento degli ultimi televoti (e motivo per cui uno come me non viene preso in considerazione per partecipare a questo tipo di programmi, anche se potrebbe dare veramente tanto) è normale che questo qui sia il finalista. Alla gente piacciono personaggi di questo tipo, ovvero falsi con i finti sorrisi e che prendono consensi con frasi fatte”.



“NIKITA IN FINALE. dovete essere realisti, è la persona che si merita sto posto più di chiunque altro, ha superato 30 nomination alla grande con i suoi veri fan, è una donna vera, pura, leale, coerente, speciale, bella dentro e fuori ed è un amica che vorremmo tutti. ora ha anche più possibilità perché prima i persiani si dividevano tra Nikita e Antonella adesso voteranno tutti Nikita quindi ce la possiamo fare.