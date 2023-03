GF Vip, le parole di Alfonso Signorini prima della semifinale. Stasera, lunedì 27 marzo, andrà in onda una puntata importante del reality. Oggi, infatti, sarà scelto il quarto finalista dopo Oriana, Micol e Giaele e la settimana prossima il programma decreterà il vincitore. Intanto in queste ore un altro vip che può puntare alla vittoria finale anche se non è ancora finalista, ovvero Edoardo Tavassi, ha detto la sua proprio su queste ultime fasi del gioco.

“È il sogno mio andare in finale” ha detto Edoardo Tavassi agli altri vipponi. Certo che prima dovrà superare la concorrenza non solo delle finaliste, ma pure di Nikita Pelizon che si è classificata seconda nei sondaggi con oltre il 50% delle preferenze. D’altra parte i colpi di scena l’hanno fatta da padrone nelle ultime settimane con le eliminazioni di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e sopratttutto con l’uscita di Antonella Fiordelisi data tra le favorite. Ora a parlare è Alfonso Signorini.

Le parole di Alfonso Signorini prima della puntata

Mentre i vipponi si preparano alla serata – c’è chi prova l’abito che indosserà e chi si diverte al biliardino – Alfonso Signorini ha dato interessanti anticipazioni di cosa succederà stasera in puntata: “Io vi confesso noi siamo molto tristi perché siamo arrivati alla semifinale, ma siamo anche molto eccitati perché non vediamo l’ora di scoprire chi sarà i vincitore che lunedì prossimo proclamerete. Questa sera al televoto ci sono Nikita, Tavassi, Alberto, Onestini, Milena, Andrea“.

Successivamente Alfonso si è collegato con la Casa e si è rivolto così ai vipponi: “Vi vedo un po’ ammosciati. Siete spompati“. Quindi parlando con Oriana Marzoli le ha promesso di portarle il suo cane, Coco. Davvero una piacevole sorpresa per la ‘Reina’ che recentemente è stata attaccata da Antonella Fiordelisi: “Non voglio essere chiamata regina, mi interessa solo fare scaccomatto”. La cosa ‘curiosa’ è che Daniele Dal Moro ha messo mi piace al post e subito sono piovuti i commenti a difesa della modella venezuelana e contro il vip.

In ogni caso Alfonso Signorini ha avuto parole al miele per tutti i concorrenti. Ad ognuno di loro ha riservato un messaggio gentile, d’altra parte la tensione è alta per tutti e dopo i rimproveri delle passate puntate ci vuole, come dire, anche un po’ di carota. Dunque l’appuntamento con la semifinale del Grande Fratello Vip 7 è stasera alle ore 21:20 ovviamente su Canale 5.

