GF Vip, Edoardo Tavassi parla di quello che succederà oggi, lunedì 27 marzo. La nuova puntata del reality di Alfonso Signorini si avvicina e ovviamente c’è grandissima tensione nella Casa. Stasera si scoprirà infatti chi potrà accedere alla finale dopo i ticket per Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Grandi chance le ha Nikita Pelizon, almeno stando a quanto riportano i sondaggi che la vedono primeggiare con ben il 57,28% dei voti.

Al secondo posto si è classificato Edoardo Tavassi, che è il primo dei maschietti. Per la prima volta, infatti, al GF Vip 7 il potere è donna visto che tutte le finaliste fino ad ora sono appunto appartenenti al cosiddetto sesso debole. Debole manco per sogno, ovviamente, e il GF Vip lo conferma. Per la cronaca il fratello di Guendalina Tavassi ha ottenuto il 27,84% dei voti. Seguono Luca Onestini con il 6,26%, Alberto De Pisis (5,24%), Milena Miconi (1,98%) e Andrea Maestrelli (1,40%).

Leggi anche: “Questi sono vergognosi”. GF Vip 7, Tavassi e Oriana nel mirino del pubblico: sono stati sentiti





Edoardo Tavassi si sbilancia e parla della finale del GF Vip

Proprio a poche ore dalla puntata che decreterà il quarto finalista del GF Vip e proprio in merito a questa fase finale Edoardo Tavassi ha detto la sua: “Speriamo, è il sogno mio andare in finale. Tu te l’aspettavi che uscisse Antonella? Non vedo l’ora che arrivi la puntata così o sarò in finale o tornerò a casa. Non mi piace stare in questo limbo, se mi dicono che vado a casa sono contento e se mi dicono che sono in finale sono stracontento. Se sto in finale esultate eh, se vengo eliminato invece piangete”.

Sulla possibilità di eliminazione, ipotesi remota stando ai sondaggi e considerando che, nel bene e nel male, Edoardo Tavassi ha caratterizzato questa edizione del reality, hanno parlato poi Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Le due gieffine hanno infatti dato ulteriori rassicurazioni al vippone e in particolare la moglie di Bradfor ha rivelato un retroscena sulle precedenti votazioni.

“Posso dirti – le parole di Giaele De Donà a Edoardo Tavassi – che quando dovevamo scegliere chi mandare al televoto, noi tre abbiamo scelto te perché eravamo tranquille. Se avessimo avuto anche solo un dubbio non l’avremmo fatto. Io non ho dubbi proprio, non la vedo una cosa fattibile che tu non vada in finale. Io mi sento che tu e Onestini siete sicuri […] Sei una persona divertente e te lo meriti”.

“Dovete avvisarli subito”. GF Vip 7, fuori le urla su Nikita. E nella casa è caos: “Non posso farlo”