Situazione sempre tesa al GF Vip 7, nonostante ormai siamo agli sgoccioli del programma. Nikita Pelizon ha avuto una discussione con Edoardo Tavassi e lei è rimasta molto male, di fronte a quanto detto dal compagno di avventura con il quale non corre buon sangue. Si sono sentite delle urla provenienti dall’esterno della casa e si è immediatamente scoperto che si trattasse di un messaggio, rivolto alla modella. Quest’ultima non è riuscita ad ascoltare sin dall’inizio e quindi è stato fatto un gesto che ha indispettito lui.

Non parliamo di vero e proprio scontro al GF Vip 7, ma Nikita Pelizon non ha certamente esultato davanti alle parole di Edoardo Tavassi, che è sembrato essere spazientito. Alcuni fan della gieffina si sono assiepati nelle vicinanze della residenza che ospita i concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, ma lei non ha udito ciò che le stessero dicendo e non è stata informata nemmeno dagli altri coinquilini. Quindi, gli ammiratori sono rimasti là fuori a lungo e il fratello di Guendalina si è arrabbiato.

GF Vip 7, urla per Nikita Pelizon: Edoardo Tavassi protesta

Quindi, parlando dell’accaduto nei minimi dettagli, fuori dal GF Vip 7 i sostenitori di Nikita Pelizon le hanno manifestato tutto il loro affetto prima della semifinale. Ma Edoardo Tavassi ha perso la pazienza, nel momento in cui una fan è rimasta lì l’intera giornata. E il vippone ha affermato, rivolgendosi alla ragazza: “Dici alla tua fan che se ne andasse a casa, che è da stamattina che sta urlando. Sta dormendo in tenda qua fuori questa, dille di andare a riposare e di andare a dormire”, ha concluso”.

Saputa la situazione, Nikita ha deciso di parlarne con Milena Micono, come raccontato dal sito Tutto sul Gossip: “Mi ha detto di mandarli via. Come non mando via i vostri perché devo mandare via i miei? Che poi li hanno sentiti da stamattina, io li ho sentiti adesso”. Quindi, lei non sarebbe stata consapevole del fatto che i fan fossero stati presenti anche nelle ore precedenti. Ma ha anche sottolineato un altro aspetto importante: lei non si è mai lamentata dei fan degli altri vipponi, quindi dovrebbero fare la stessa cosa con lei”.

Intanto, sul suo profilo Instagram, lo staff di Nikita Pelizon sta supportando costantemente la giovane nella speranza che possa conquistare la finale. Infatti, il pubblico dovrà scegliere tra una rosa di nomi che comprende lei, Alberto, Andrea, Milena, Onestini e Tavassi.