GF Vip 7, Edoardo Tavassi al centro della polemica per un brutto gesto nei confronti di Nikita Pelizon. Sui social scoppia la polemica. Per la modella e influencer uno schiaffo che la porta ulteriormente oltre il limite. Nei giorni scorsi infatti ha fatto sapere di esser esausta dal punto di vista mentale, stressata da sei mesi di convivenza forzata con gli altri inquilini. Nello specifico Nikita, che ancora sogna un posto in finale, ha usato parole molto nette nei confronti di Oriana con la quale i nervi sono tesi.



“Sono stanca di questi comportamenti, io ho cercato più volte di avvicinarmi a lei ma ho sempre trovato un muro. Oriana continua a dirmi che sono falsa e superficiale e a me non sta più bene”. Oriana che secondo Attilio Romita vincerà il programma. Con tutto il suo modo di fare, talvolta esagerato e sopra le righe, chi preferisco è Oriana Marzoli, perché è l’unica persona vera nella Casa. Ho sempre considerato Antonella la mia migliore amica”.

Leggi anche: “State dicendo cose sporche”. GF Vip 7, Oriana e Giaele a ruota libera. La regia interviene tardi





GF Vip 7, Edoardo Tavassi brutto gesto verso Nikita Pelizon



“Ha perso punti a causa del suo andirivieni con Donnamaria. Prima si amano e dopo due ore si fanno la guerra. Queste cose non mi piacciono”. Tornado al fatto inziale, al gesto di Edoardo Tavassi nei confronti di Nikita Pelizon che ha fatto infuriare il pubblico del GF Vip 7, questo è quanto. Dopo aver terminato il suo pasto proprio Edoardo si è alzato, e a quel punto ha offerto il suo sgabello a Nikita.



Nikita che era rimasta in piedi. Nel porgere la sedia a Nikita Edoardo ha usato il piede, avendo le mani occupate, e la modella ha così ringraziato il suo coinquilino. Una mancanza di rispetto secondo i fan che immediatamente hanno preso d’assalto le pagine social del programma usando toni particolarmente duri nei confronti del fratello di Guendalina.

La galanteria di Tavassi nel porgere lo sgabello a Nikita… e Nikita educata ringrazia…



Mandiamola in Finale, solo così possiamo riprenderci la rivincita SU



APP MEDIASET

SITO GF➡️TELEVOTO

SMS (SMS al 477.000.2 )

SMART TV

#GFvip #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/8EUpMnFeKS — Cry_96 (@iostoconikita) March 26, 2023



Scrive un’utente: “Ma non ti preoccupare Tavassi ci vai sicuro con tutte queste alleanze di fandom così scontato questo televoto, fa ridere che lui che criticava sempre Antonella e Nikita perché pensavano al gioco ma lui invece pensa solo ad arrivare in finale e ci sta ma non puoi fare sempre la morale quando il primo sei tu. Poi ogni dopo puntata fa il resoconto facendo calcoli su calcoli , ma la giocatrice non era Nikita? Come cadono le maschere”.