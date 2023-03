GF Vip, la regia interviene per censurare le gieffine. Da sempre il reality di Alfonso Signorini è sotto osservazione su temi caldi, uscite trash e quant’altro. Ma forse in questa edizione si è andati oltre. Non a caso pochi giorni fa è intervenuto l’amministratore delegato di Mediaset in persona, Pier Silvio Berlusconi che, stanco di eccessi e parolacce, ha cancellato la replica di una delle ultime puntate. E non è un mistero che in tante occasioni i vipponi hanno superato il limite.

Da Ginevra Lamborghini, squalificata per il caso su Marco Bellavia, allo stesso Edoardo Donnamaria fatto fuori per le sue intemperanze con Antonella Fiordelisi, mai come quest’anno Alfonso e i suoi hanno avuto il loro bel da fare. E che dire del ‘van-gate‘? I casi sono stati davvero tanti, complici anche alcuni rapporti che, come sottolineato dai telespettatori, hanno assunto forme più o meno ‘tossiche’. Proprio nelle ultime ore la regia è dovuta intervenire nuovamente, censurando gli inquilini della Casa.

Oriana e Sofia esagerano, la regina interviene con la censura

Nella serata di ieri, domenica 12 marzo, Oriana Marzoli e Sofia Giaele De Donà stavano parlando di un tema particolarmente ‘caldo’. Le due gieffine discutevano, infatti, di forma ed estetica dei genitali maschili. Ad un certo punto nel discorso è spuntata fuori la questione della circoncisione e Sofia ha dichiarato: “Per me cambia”.

Oriana, invece, ha rivelato di non dare troppo peso alla cosa. Le due hanno proseguito a discutere come se niente fosse, incuranti dei recenti rimproveri da parte di Alfonso Signorini ed autori. Così a intervenire ci ha pensato prima Micol Incorvaia che ha esclamato “Basta con questo discorso!”, invitando le coinquiline a interrompere la chiacchierata. Poi è toccato direttamente alla regia.

La produzione ha praticamente censurato la discussione di Oriana e Sofia sul tema hot inquadrando Nikita Pelizon e Alberto De Pisis che in quel momento stavano ballando. Naturalmente la cosa non è passata inosservata da parte del pubblico. E ora c’è chi si attende ulteriori provvedimenti, visto che ormai la linea editoriale sembra essere diventata meno permissiva dopo la decisa presa di posizione da parte di Pier Silvio Berlusconi.

