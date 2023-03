Alfonso Signorini ha eliminato un concorrente del GF Vip 7 per via dei suoi comportamenti definiti inaccettabili. Proprio così, il padrone di casa ad un certo punto della diretta di giovedì 9 marzo 2023, ha annunciato che una persona sarebbe stata cacciata dalla casa. Niente a che vedere quindi col televoto o le nomination, parliamo di un allontanamento relativo a delle brutte azioni compiute all’interno della casa. Ma cosa è successo in pratica? Ad essere eliminato dal gioco, a un passo dalla fine, è Edoardo Donnamaria che è costretto a lasciare la villetta di Cinecittà.

Al giovane è stata contestata l’ennesima (quantomeno l’ultima) brutta reazione che ha avuto nei confronti di Antonella Fiordelisi, cosa dalla quale era stato precedentemente ammonito. Durante l’ultimo confronto, durissimo, tra i due, Edoardo ha usato delle parole pesantissime per descrivere la ragazza ed è per questo che la produzione del programma, dopo averlo messo in guardia tantissime volte, ha deciso di allontanarlo da quella casa (per il suo bene e per quello di Antonella).

Ma non è finita qui, perché Signorini ha fatto anche un altro annuncio durante la serata: c’è anche un altro cartellino giallo. E stavolta è per uno dei papabili vincitori del programma: Edoardo Tavassi. Il giovane è finito sul banco degli imputati per aver scagliato una stecca di biliardo e aver detto delle parole definite “pesanti” durante il gesto.

Chiaramente la madre e la sorella di Tavassi, Guendalina non l’hanno presa affatto bene e si sono subito fiondate sui social per divulgare le loro emozioni e pensieri. “Stanno fuori di testa, le cose gravi degli altri? Continuo a pensare che le uniche parole da squalifica fossero quelle di Attilio Romita”, ha scritto la madre di Edoardo Tavassi.

Poi ancora Guendalina: “Ma andassero a fanc… se po di? Follia, ma che schifo, è scandaloso, ora dovrebbero uscire tutti in gruppo”. Anche migliaia di utenti hanno contestato queste decisioni “arbitrarie e senza senso” per alcuni. Soprattutto sulla vicenda Tavassi. In tanti invece sono stati d’accordo sull’eliminazione di Donnamaria: oramai era diventata una situazione insostenibile.

