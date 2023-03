Stanno uscendo fuori dettagli clamorosi sul GF Vip 7 e sui concorrenti, con gli autori che avrebbero rivelato cosa devono fare durante la diretta ma presumibilmente anche nel corso delle giornate. Sappiamo benissimo cosa è successo nei giorni scorsi, con l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi che ha invitato i vipponi a tenere un comportamento adeguato, dopo un appuntamento per lui pessimo che è stato successivamente cancellato dal sito e anche su La5.

Una decisione quella che sarebbe stata presa dal GF Vip 7 sui concorrenti che non è stata accolta favorevolmente dal pubblico, il quale ritiene che ora si stia esagerando al contrario. A svelare il segreto e ciò che gli autori avrebbero detto in confessionale sono stati i gieffini Luca Onestini ed Andrea Maestrelli. Non ce l’hanno proprio fatta a rimanere in silenzio e hanno voluto confidarsi con la coinquilina Giaele De Donà. E scopriremo nella puntata del 9 marzo se Signorini confermerà o meno questa notizia.

GF Vip 7, la richiesta clamorosa ai concorrenti sta facendo discutere

Nel corso delle ore precedenti alla diretta del GF Vip 7, i concorrenti Luca Onestini ed Andrea Maestrelli hanno voluto tirare fuori un argomento scottante e che finora era stato taciuto. La produzione avrebbe invitato soprattutto gli uomini ad avere un atteggiamento diverso. L’ex fidanzato di Ivana Mrazova ha esclamato davanti a Giaele De Donà: “Sì, vero, hanno fatto commenti sui tatuaggi. Gli hanno proprio detto che li deve coprire, non si devono vedere i tatuaggi e io devo togliermi anche l’orecchino. Quello pendente devo toglierlo, posso mettermi solo un brillantino”.

Poi ha parlato anche Andrea Maestrelli, che ha parlato dei tatuaggi da tenere celati: “A me hanno detto di non aprire la camicia e di mettere la copertura, il trucco fino al gomito. Perché se alzo il braccio si vedono tutti i tatuaggi”. Come riferito dal sito Biccy, la speranza di molti è che si sia trattato solamente di uno scherzo, dato che su Twitter in tanti si sono arrabbiati per queste rivelazioni. Non riescono proprio ad accettare che possano essere state fatte delle richieste così inaspettate.

Che poi per mesi avete ignorato parole, gesti e outfit veramente volgari



e ora fate tutto sto casino per un orecchino, dei tatuaggi e una scollatura su una con la retromarcia?



Basita.#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/Uq9lxpoJ20 — lasignorinablabla🐍 (@signorinablabl) March 9, 2023

Evitiamo ulteriori problemi.. la prossima settimana chiedete alle Suore Benedettine se vi allungano 6 tonache di seconda mano. #incorvassi #oriele #donnalisi #gfvip pic.twitter.com/z2jlLG3nSq — Ladymistake (@ladymistake_) March 9, 2023

Ma in che senso adesso devono coprire i tatuaggi e togliere gli orecchini



👁👄👁 #GFVIP pic.twitter.com/wYnZ0t4tJL — trashbiccis (@trashbiccis) March 9, 2023

Alcuni utenti hanno commentato: “Ma in che senso adesso devono coprire i tatuaggi?”, “Ridicolo censurare scollature e tatuaggi, è allarmante che si giudichi l’aspetto”, “Trasmettessero Radio Maria”, “La prossima settimana chiedete alle suore benedettine se vi allungano delle tonache”.