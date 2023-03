“Mi dispiace, devo dirvelo”. Alfonso Signorini, collegamento al GF Vip 7 e annuncio ai vipponi

Giovedì 9 marzo nuova puntata del GF Vip 7 e nuovo annuncio di Alfonso Signorini per i concorrenti. Questa sera i telespettatori sapranno chi sarà i vippone ad abbanodnare la casa tra Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Luca Onestini.

Stando al sondaggio sul sito GF forumfree, Nikita Pelizon è la preferita del pubblico e quindi può dormire sonni tranquilli. Stessa cosa per Luca Onestini e Antonella Fiordelisi. A rischiare sono gli altri quattro concorrenti, in particolare Davide Donadei, che nell’ultimo televoto aveva raggiunto il misero 1%. L’ex tronista di Uomini e Donne non è mai stato uno dei concorrenti top di questa edizione e stasera richia seriamente di tornare a casa.

GF Vip 7, nuovo provvedimento per i concorrenti

Secondo i sondaggi del GF Vip 7 Alberto De Pisis ha raggiunto una percentuale di 7,82%, Giaele De Donà 7,31% e Milena Miconi 7,26%. Quindi, come detto, il concorrente più a rischio è l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei. Anche questa sarà una puntata ricchissima di colpi di scena, come il secondo finalista del reality show.

La prima finalista è stata decretata la scorsa settimana ed è l’influencer di origine venezuelane Oriana Marzoli. Nel pomeriggio Alfonso Signorini ha svelto le anticipazioni della serata. Ivana Mrazova tornerà nella casa per un acceso confronto con Nikita Pelizon. Non solo. Ci sarà un nuovo provvedimento disciplinare nei confronti dei concorrenti del GF Vip 7.

I colpi di scena a #GFVIP non finiscono mai: @alfosignorini ci anticipa alcuni temi scottanti di questa sera 🔥



— Grande Fratello (@GrandeFratello) March 9, 2023

“Questa sera verranno presi dei duri provvedimenti da parte del Grande Fratello nei confronti della casa. Stiamo vagliando i casi e i filmati, però sicuramente ci sarà un momento in cui verrà preso un provvedimento molto molto serio”, ha dichiarato Alfonso Signorini durante l’appuntamento pomeridiano del GF Vip 7.