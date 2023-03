GF Vip 7, continua il botta a risposta a distanza tra Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi, ospite di Casa Chi la vippona che nelle settimane score ha lasciato la Casa ha sparato a zero sull’ex compagna di avventura e, a questo punto, anche ex amica. La lunga intervista è iniziata con una considerazione su Antonino Spinalbese: “Con Antonino non provocazione fisica. Anche se il massaggio lo hanno voluto far passare così. Ho massaggiato molto più spesso Alberto de Pisis per farvi capire. Anche tantissime donne. Ma quello non si è visto”.



“Posso dire che sono brava a fare massaggi e Antonino lo ha scoperto perché spesso stava male di schiena. Parlavamo comunque di provocazioni verbali verso di lui. Adesso fuori? no. Ci siamo visti in studio e ci siamo salutati. Mi ha fatto vedere la bimba e mi ha detto che andava fuori per lavoro, a Parigi.” Poi è passato ad un altro pezzo da novanta del programma: Oriana Marzoli.

GF Vip 7, Nicole Murgia: “Felice Antonella Fiordelisi non in finale”



“Oriana prima finalista? Ho stappato la bottiglia ieri a casa perché se lo merita. Non perché sono vicina a lei, ti parlo proprio da spettatrice. Per la sua schiettezza e il suo modo di viversi i rapporti nella Casa. Sono felice il doppio poi ovviamente da amica. Spero di vedere la mia Sparta in finale”. Quindi è arrivata l’attacco, durissimo, nei confronti di Antonella: “Poi era scontato che sono felice che non è andata lei in finale”.



E ancora: “Da fuori avevo una buona percezione di Antonella. Dopo una settimana l’ho totalmente cambiata. Se tu mi chiedi con chi pensavo di non legare ti dico Oriana e Giaele, con cui ho legato tantissimo. Avevo detto che mi piaceva Daniele invece ti dico, è una persona molto trasparente e leale e per questo certo mi piace. È una brava persona. Una persona vera”.



“Su Antonella ho cambiato completamente idea. È una grandissima provocatrice e poi dice che siano gli altri a provocarla. Questo mi ha infastidito. Ti becchi il resto e non fai dramma no? Invece lei fa la vittima e dice che sta per cavoli suoi e gli altri vanno a romperle le pal*e.”