GF Vip 7, esplode la bomba sulla coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Oriana che è, ancora una volta, finita sotto i riflettori nelle ore scorse: stavolta per colpa di alcune frasi di Edoardo Donnamaria che, secondo la modella venezuelana, vorrebbe sminuire il suo attuale momento di fragilità. Ad alzare gli scudi davanti Oriana sono stati i suoi sostenitori che, letteralmente, hanno invaso la rete con decine di messaggi lasciati sulla pagina Instagram ufficiale del programma.



Scrive un’utente: “Donnamaria dovrebe aggiornare la classifica dei rosiconi, e mettersi al primo posto. Micol e Tavassi sostengono che “Ha vinto perché eravamo entrambi in nomination, e i nostri fan hanno dovuto dividere i voti” (spoiler: non vero, avrebbe vinto ugualmente). Lo stesso Tavassi vuole metterla in difficoltà proponendole di dormire con Luca. Giaele che a obbligo o verità le chiede i dettagli dei rapporti con Antonino, giusto per provare ad affossarla”.

GF Vip 7, Daniele Dal Moro con Oriana solo per scommessa?



E ancora: “Lo stesso Luca che dice “Tanto il primo che va in finale non vince mai”. Sarebbe molto bello se Oriana vedesse cosa pensano di lei i suoi grandissimi amici del cortiletto, e che magari aprisse un pochettino gli occhi una volta tanto, perché è veramente ingenua e boccalona”. Boccalona doppiamente, almeno a sentire le teorie che girano suoi social.



L’ultima dei quali racconta che l’imprenditore veneto si sarebbe avvicinato a Oriana Marzoli solo per via di una scommessa fatta con Antonino Spinalbese. Scrive Blastingnewso come: “In un video presente su Twitter, si sente dire il 32enne che adesso è arrivato il suo momento di “giocare”. La clip prosegue con Antonino che informa il coinquilino che Oriana lo stava cercando: “Adesso è uscita proprio qua”.

Tenete bene a mente che la prima frase di Wilma a Daniele è stata "Ti saluta Antonino e ha detto che sei un grande". Questo perché la loro scommessa era prendere in giro Oriana e farla soffrire per vendetta. #gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/bHFnWgCu6R — Fabiana Alba (@__Fabiana___) March 7, 2023



Come sempre succede il pubblico si è diviso in due. E non mancano i sostenitori di questa teoria, strampalata, “Sono settimane che ho sgamato il veneto”. Un altro utente ha affermato: “Guardate la finta santarellina (Ginevra) come ride nel video”. E chi lo sa che Alfonso Signorini non decida di andare a fondo stasera.