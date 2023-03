GF Vip 7, giorni complicati per Antonella Fiordelisi il rapporto della quale con Edoardo Donnamaria continua a tenere banco. Una relazione che sta facendo molto discutere anche nelle ore scorse quando Antonella ha preso di mira gli autori del programma. “Non ha senso che mi usano sempre per lo studio, mi illudono e mi creano delle aspettative. Non ero nemmeno nei primi finalisti”, ha spiegato. Poi era tornata sul suo rapporto con l’ex Gianluca Benincasa.



Il mental coach salernitano ha rilasciato diverse interviste in cui ha dichiarato che tra loro esisteva una sorta di accordo, erano fidanzati ma Antonella gli avrebbe detto che voleva creare una storia nella Casa e quindi si sarebbe proclamata single. “Io sono tranquilla su questo – ha detto Antonella ad Edoardo, parlando di Gianluca – Posso soltanto dire che io magari gli avevo lasciato la porta aperta, queste cose qua. Comunque ero single…Avrà pensato “sono il suo ultimo ragazzo, magari farà delle esperienze e poi tornerà con me”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: “Io e Edoardo incompatibili”



E ancora: “Io gli ho detto “non penso che ritorneremo, ma tutto può essere. Io intanto vado al Grande Fratello“. Però sono passati tanti mesi, non ci rendiamo conto perché stiamo qua. Conoscendolo, spero che lui sia uscito con altre ragazze”. Parole che hanno scosso Donnamaria lontano dal quale Antonella si è lasciata andare con le altri inquiline delle casa. “Ha il carattere incompatibile con il mio” ha esordito così Antonella Fiordelisi.



“Secondo me litigate perché siete qua, non per altro – ha risposto Oriana Marzoli – Lui sorride sempre e scherza. Anche questa è una cosa carina”. Poi è stata la volta di Micol Incorvaia: “Se tu riesci ad alleggerire un momento di tensione, ci si passa sopra. Bisogna soltanto trovare un punto d’incontro”. Tantissimi i commenti: “Faccio veramente fatica a vedere i video tra Donnamaria e Antonella. A me sembra platealmente una relazione tossica che sta sfociando in qualcosa di seriamente pericoloso”.



E ancora: “Che pena vedere messa in risalto Antonella una ragazza così vuota e volgare con tante ragazze italiane bellissime che invece di fare le stupide in TV vanno a lavorare alzandosi la mattina alle 6 . Sta gentaglia inutile la manderei a zappare la terra”.