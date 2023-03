Clamoroso al GF Vip, Luca Onestini svela un passaggio segreto nella Casa. Pensavate di sapere tutto, ma proprio tutto, sul reality di Alfonso Signorini? E invece no. In questi giorni sono stati tanti i temi caldi, dal malessere di Daniele Dal Moro che potrebbe essere ad un passo dal salutare i coinquilini alle rivelazioni di Luca Onestini su Nikita Pelizon. Inoltre nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo i gieffini hanno organizzato la festa di compleanno di Oriana Marzoli che ha compiuto 31 anni.

Proprio durante i festeggiamenti Luca Onestini ha voluto fare una sorpresa a Oriana Marzoli. Così l’ha bendata e l’ha fatta entrare nell’armadio. A quel punto la modella venezuelana si è infastidita, convinta di essere vittima di uno scherzo ed essere chiusa lì dentro: “Nooo, è un armadio chiuso! Non mi chiudere, soffro di claustrofobia…”. Ma il gieffino l’ha invitata ad entrare: “Sali sali, questo è l’armadio di Narnia…”. Grande sorpresa per Oriana e gli spettatori quando si sono resi conto che quello era un passaggio segreto.

Dove conduce il passaggio segreto

Luca Onestini e Oriana Marzoli, dopo essere entrati nell’armadio del gieffino, sono sbucati nel loft della Casa del GF Vip. La porta si apre solo dal loft. Inoltre qualcuno ha fatto notare che probabilmente neppure Onestini sapeva di questo passaggio segreto. Dunque sono stati gli autori del GF Vip ad informarlo per fare una sorpresa ad Oriana. La scoperta ha sorpreso tutti e i commenti sono fioccati. Anche dalla Spagna dove il GF Vip è molto seguito.

Alcuni spettatori spagnoli hanno scritto: “L’armadio di Narnia mi ha affascinato”. E ancora: “Non mi riprenderò mai per questa sorpresa e questo passaggio attraverso l’armadio del mestierante per raggiungere il loft”. C’è poi chi ha fatto notare: “Quindi lo usava per andare da Ivana?”. Ma, come sempre, non sono mancate neppure le polemiche.

Non mi riprenderò mai per questa sorpresa e questo passaggio attraverso l'armadio del mestierante per raggiungere il loft



😭#gfvip #orianistas #hbdaybebé pic.twitter.com/abGqelqOYw — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) March 12, 2023

Le cronache del GF – il mestierante, la reina e l'armadio



Prossimamente una botola nascosta nel van che porta nel fantabosco da Tonio Cartonio#gfvip #incorvassi #orianistas #onestiners #gioiellers #ThePisis pic.twitter.com/ohjV0S7B7d — Hair Styles (@HairStyles424) March 12, 2023

El armario a Narnia me ha fascinado #gfvip

Alcuni telespettatori hanno inviato una segnalazione a Deianira Marzano: “In camera di Onestini c’è una porta segreta e solo oggi si sono accorti di una telecamera nascosta. Sono sbiancati tutti, Onestini, Tavassi, Giaele e Micol. Hanno capito qualcosa. Da quella porta ricevono vino, vanno a telefonare o altro?“. Si tratta, naturalmente, di supposizioni. Fino ad oggi il passaggio è rimasto segreto, poi è stato rivelato per fare una sorpresa a Oriana. E voi, ve lo aspettavate?

