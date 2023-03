Tempo di confessioni inaspettate al GF Vip 7, infatti Luca Onestini si è lasciato scappare una frase molto intima indirizzata ad una concorrente del reality show. Tutto è successo nella serata di domenica 12 marzo, ma è da qualche ora che la notizia ha preso il sopravvento e il pubblico ne sta parlando moltissimo. Probabile che anche durante la puntata in diretta, in onda tra qualche ora, l’argomento in questione sarà tirato fuori e vedremo se ci saranno novità che possano rappresentare una svolta.

Al momento il dato di fatto è che nel corso di una delle tantissime giornate vissute al GF Vip 7, Luca Onestini ha detto qualcosa di hot ad un’altra coinquilina e tutti sono rimasti a bocca più che aperta. Ricordiamo che lui si è avvicinato moltissimo alla sia ex fidanzata Ivana Mrazova, che è stata nel programma per alcune settimane prima di lasciarlo definitivamente. E si sono promessi che, una volta finita la trasmissione, potranno incontrarsi nuovamente per capire se ci siano le condizioni per un ritorno di fiamma.

GF Vip 7, Luca Onestini e la frase hot alla concorrente

Quindi, nella casa del GF Vip 7 i telespettatori hanno udito una frase di Luca Onestini, parsa inequivocabile: “Voglio passare la notte con lei“. E ha fatto il nome e cognome della ragazza in questione, che si trova ancora nel programma Mediaset. Lei ha ascoltato tutto attentamente, ma si è anche scoperto precisamente il contesto nel quale è giunta questa rivelazione inattesa. Andiamo a scoprire insieme con chi ce l’aveva e per quale motivo ha deciso di sbilanciarsi così tanto nelle sue affermazioni.

Onestini ce l’aveva con Nikita Pelizon, con la quale non va per nulla d’accordo. Quindi, la sua esclamazione è stata fatta per pagare una penitenza nel corso del gioco della bottiglia per l’obbligo o verità. Quindi, i fan di questa coppia dovranno probabilmente mettersi l’anima in pace perché non c’è alcuna possibilità che possa nascere l’amore. Si è trattato semplicemente di un modo scherzoso di giocare, anche perché lui è stato costretto a dire ad alta voce questa frase, proprio davanti alla modella originaria di Trieste.

A proposito di Nikita, stando all’ultimo sondaggio effettuato dal sito Novella 2000, è stata eletta come preferita del pubblico con ben il 39% delle preferenze. Nonostante sia stata isolata da quasi tutto il gruppo, è molto abile a costruirsi il suo percorso anche in solitaria.