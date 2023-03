Oriana Marzoli e la scoperta dopo il party per il suo compleanno al GF Vip 7. La notte tra il 12 e 13 marzo i vipponi hanno organizzato una festa a sorpresa per i trentuno anni dell’influencer spagnola. I concorrenti hanno organizzato tutto alla perfezione. Un bel buffet, la torta, i palloncini e tanto divertimento per festeggiare il compleanno di Oriana.

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno festeggiato la Marzoli, hanno cantato “Tanti auguri” e le hanno consegnato dei cartelloni preparati nel corso della giornata. Il dolce, un tiramisù, è stato preparato da Milena Miconi. “Sono molto contenta di festeggiare questo compleanno con voi”, ha detto emozionata la vippona. Anche Daniele Dal Moro, nonostante le liti degli ultimi giorni, ha deciso di scriverle un biglietto per il suo compleanno.

Oriana Marzoli, il top bianco è del marchio di Giaele del GF Vip

“Anche se mi fai arrabbiare, avrai sempre un posto nel mio cuore“, ha scritto il concorrente nel biglietto indirizzato alla sua ‘compagna’. Nei giorni scorsi i due hanno avuto una pesante lite al termine di una delle puntate in diretta. Una lite che il GF Vip 7 ha censurato cambiando inquadratura e alzando il volume della musica. “Lite pesante in casa tra Oriana e Daniele e il gf inquadra con entrambe le regie il giardino, prima silenziando tutto è più con musica a palla per non far sentire niente, bella trasparenza #GFvip #gfivip”, si leggeva su Twitter.

Il clima nella casa del GF Vip 7 è stato disteso grazie alla festa organizzata per il compleanno di Oriana Marzoli. I concorrenti hanno giocato anche a obbligo e verità e grazie a Edordo Tavassi Oriana ha ricevuto un dolce regalo da Daniele Dal Moro. Una sveglia con colazione a letto e coccole. Durante la festa, molti telespettatori hanno notato l’outfit dell’influencer e hanno fatto una scoperta top sul marchio da lei indossato.

Spero che queste giorno speciale ti porte un sacco di felicità Chiquita Bebe tanti auguri di buon compleanno🎂🎈 bellísima ti meriti il ​​meglio del mondo Ori ❤️, la regina che ruba i nostri cuori ti amiamo💓#HBDAYBEBE #Oriana #Oriele posdata:😍 la canzone che dedico a Dani🤩 pic.twitter.com/FGPqT0XYar — Gabriela Iannuzzelli quiñonez (@Iannuz2Gabriela) March 13, 2023

Il top indossato da Oriana Marzoli per il suo compleanno è del marchio di Giaele De Donà SGDD. Sul sito ufficiale del brand della concorrente del Grande Fratello Vip il costo del top bianco è di 76,49 euro. Il capo è disponibile nelle taglie XS, S, M e L ed è disponibile nel colore bianco. Sul sito si legge: “Corsetto aderente bianco con spalline regolabili. Ci sono lucidi nella parte inferiore della parte superiore. È aderente, ma comodo e adattabile grazie alle cinghie regolabili. Ideale per diverse occasioni più o meno formali. Noi lo proponiamo con i nostri pantaloni e palazzo alto”.