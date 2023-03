Oriana e Daniele, la sorpresa al GF Vip 7 stupisce tutti. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, arrivata nel corso della scorsa puntata a causa del suo comportamento con la fidanzata Antonella Fiordelisi, l’influencer di origine venezuelana e l’ex tronista di Uomini e Donne e Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono le uniche coppie rimaste in gioco.

Mentre il fratello di Guendalina Tavassi e la sorella di Clizia vivono la loro storia senza liti e all’insegna dell’amore e della tranquillità, Oriana e Daniele sono spesso protagonisti di accese liti. La scorsa settimana, dopo la diretta su Canale 5 e il faccia a faccia chiesto da Alfonso Signorini, i due hanno avuto una pesantissima lite.

Oriana e Daniele, la sorpresa al GF Vip 7 per il compleanno

Daniele si era sfogato su Oriana Marzoli con Milena Miconi e Giaele De Donà: “Ha mille atteggiamenti che non mi piacciono. Io ai suoi capricci non ci sto”. A sentire le parole era stata proprio la Marzoli e da lì era partita una discussione esagerata censurata dal GF Vip. “Lite pesante in casa tra Oriana e Daniele e il gf inquadra con entrambe le regie il giardino, prima silenziando tutto è più con musica a palla per non far sentire niente, bella trasparenza #GFvip #gfivip”, era uno dei commenti al video pubblicato su Twitter.

Le tensioni si sono sciolte nella serata tra il 12 e 13 marzo, giorno del compleanno di Oriana. “Sono molto contenta di festeggiare questo compleanno con voi”, ha detto la vippona dopo aver scoperto una stanza della casa allestita per festeggiare il suo compleanno. “Sono fiera di essere amica vostra” ha detto facendo riferimento al gruppo degli Spartani. La modella venezuelana è stata presa da Luca Onestini, bendata e portata nella stanza in cui la aspettavano gli altri concorrenti. Oriana è rimasta senza parole e ha voluto rivolgere un pensiero particolare a suo nonno, di origine romana, e alla sua famiglia.

Tra le dediche, che Oriana ha letto c’è anche quella di Daniele Dal Moro: “Anche se mi fai arrabbiare, avrai sempre un posto nel mio cuore”. Edoardo Tavassi ha deciso di obbligare Daniele a fare qualcosa per Oriana giocando ad Obbligo e Verità. “Domani devi portare la colazione a letto ad Oriana e dirle ‘buongiorno amore mio‘”, ha detto Tavassi. “Dopo questo, dico che io non gioco più“, ha detto Daniele Dal Moro. Ma poco dopo ha stupito Tavassi, quando gli ha sussurrato: “Lo faccio perché mi va di farlo, non perché e’ un obbligo“.