Al GF Vip 7 importanti novità sul rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due si stavano interrogando sul futuro della loro relazione sentimentale ed è uscita fuori una dichiarazione di lui, che è destinata a creare polemiche infinite. I due hanno vissuto momenti difficili e bellissimi all’interno della casa più spiata d’Italia e ormai manca davvero poco prima che il reality show possa terminare. In attesa della finale e della puntata del 9 marzo, si sono lasciati andare ad un dialogo molto delicato.

Intanto, oltre a parlare di quanto successo al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, sappiamo che Micol ed Edoardo Donnamaria (attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi) hanno avuto una storia, cosa che ha sempre fatto soffrire l’ex schermitrice. In un momento di confidenze la Fiordelisi ha chiesto a Micol quante volte è andata a letto con Donnamaria. La sorella di Clizia ha risposto una decina di volte. “Poche comunque, perché non era un fidanzamento.

GF Vip 7, ultimatum ad Antonella Fiordelisi da Edoardo Donnamaria

E possiamo adesso dire che al GF Vip 7 si è parlato di un vero e proprio ultimatum, fatto ad Antonella Fiordelisi da Edoardo Donnamaria. Hanno iniziato a soffermarsi sul loro eventuale futuro di coppia e il discorso è finito sulla convivenza, che potrebbero iniziare una volta che le luci del programma si spegneranno e si ritornerà quindi alla vita quotidiana. I due hanno opinioni decisamente differenti e trovare una sorta di compromesso appare al momento estremamente complicato.

Lei ha esordito: “Se devo lavorare a Milano e vivere a Milano e il mio fidanzato in un’altra città, non è che io non lavoro“. Ma Donnamaria la pensa esattamente in maniera diversa: “Per me invece non c’è nulla da discutere, una volta che siamo usciti di qui o si va a vivere insieme oppure ognuno se ne va per la sua strada, al massimo uno o due mesi. Se non si trova il modo di fare in questo modo, significa che non c’è interesse”. Entrambi sono rimasti fermi sulle rispettive posizioni, quindi la loro relazione sembra già in salita.

Per alcuni utenti si tratta di una nuova pressione esagerata di Edoardo Donnamaria, che starebbe mettendo alle strette Antonella Fiordelisi per farle fare ciò che lui desidera maggiormente. Ma la giovane non sembra intenzionata per nessun motivo a rinunciare alla sfera lavorativa.