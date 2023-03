C’è più dialogo in questi ultimi giorni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, anche su discorsi molto complessi come quello dell’ex compagno dell’ex schermitrice campana. I due infatti sono finiti a parlare di nuovo di Gianluca Benincasa al GF Vip 7, stavolta però senza andare fuori di testa o urlare, anzi. I due hanno affrontato il discorso con molta oggettività, parlando sinceramente dal loro punto di vista, senza mai attaccarsi pesantemente.

Un bel risultato se pensiamo a cosa è successo tra loro negli ultimi mesi. La bellissima ragazza salernitana ha confessato ad Edoardo di non avere assolutamente nulla da rimproverarsi nei confronti del suo ultimo ex (ovvero Benincasa). La Fiordelisi allora ha fatto tutto un ragionamento sul loro percorso prima dell’entrata di quest’ultima al GF Vip 7. Tuttavia la giovane ignora quello che in questi mesi è successo fuori dalla villa di Cinecittà.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: la verità sull’ex

Più volte Gianluca infatti, ha aspramente criticato la famiglia della Vippona, in particolare suo padre. Antonella invece ha detto: “Io sono tranquilla su questo. Può solamente dire che io magari gli avevo lasciato la porta aperta, queste cose qua… perché comunque ero single. Cioè magari dice ‘sono stato l’ultimo ragazzo, fai esperienze e poi ritorna con me’. Quello l’ha pensato…”.

A questo punto prende la parola Edoardo Donnamaria che dice, in maniera provocante: “Magari glielo hai anche detto…”. La Fiordelisi però puntualizza: “Mah… gli ho detto ‘guarda non penso che ritorneremo ma comunque tutto può essere. Io intanto vado al Grande Fratello’. Però comunque sono passati tanti mesi. Non ci rendiamo conto perché siamo qua, ma tanti mesi. Io conoscendolo spero che lui sia uscito con altre ragazze, capito?”.

A quel punto Edoardo è serafico e chiude la conversazione: “Beh, penso proprio di sì”. In queste ultime ore poi, i due hanno rischiato grosso per aver costruito una fortezza fatta di coperte e cuscini sul divano e nascondersi al suo interno per eludere microfoni e obiettivi. Cosa sia successo al suo interno nessuno lo sa con certezza, ma sembra semplice intuirlo.

