GF Vip 7, Antonella e Edoardo rischiano grosso. Altro episodio di cui si discuterà parecchio. È successo nella notte e i protagonisti sono ancora una volta loro, la spadaccina di Salerno e il volto noto di Forum. I due gieffini non riescono a staccarsi l’uno dall’altra, nonostante il loro rapporto sia stato sempre burrascoso e per qualcuno addirittura ‘tossico’. Negli ultimi giorni c’è stata l’ennesima rottura con tentativi di riavvicinamento da parte di Donnamaria che hanno fatto storcere il naso a parecchi.

Ora entrambi rischiano grosso per quello che hanno fatto. Nella Casa la tensione sale di giorno in giorno visto che ci avviciniamo a grandi passi al gran finale previsto per lunedì 3 aprile. Oriana Marzoli è stata nominata dagli altri concorrenti come prima finalista. Intanto tra i nominati Davide Donadei e Sofia Giaele De Donà sono quelli che rischiano di più, mentre Luca Onestini è risultato il più votato nei sondaggi. Adesso andiamo a vedere cosa hanno combinato Antonella e Edoardo.

Antonella e Edoardo violano il regolamento nella notte

Come tutti sanno i concorrenti dentro la Casa non possono togliersi i microfoni né parlare in lingue straniere o in codice. Cosa che, però, di tanto in tanto i vipponi fanno. Ricordate il ‘van-gate‘? Lì arrivarono dei provvedimenti per i concorrenti, anche se non squalifiche. Ora Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria rischiano. I due, infatti, hanno realizzato una capanna di coperte e cuscini sul divano e ci si sono infilati dentro.

Al di là dell’aspetto romantico e del fatto che i due gieffini sembrano aver ritrovato l’armonia – chissà per quanto tempo – Antonella e Edoardo rischiano. Il fatto di eludere microfoni e obiettivi non è concesso dal Grande Fratello che infatti in occasione del ‘van gate’ aveva punito Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia con le nomination d’ufficio. I due avevano tolto i microfoni ed evitato le telecamere.

Il regolamento impone ai concorrenti del Grande Fratello Vip di essere sempre visibili dalle telecamere. Inoltre i vipponi non possono manomettere la strumentazione fornita loro. Rifugiandosi dentro la casetta di cuscini e coperte Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno violato proprio queste regole ed ora per loro potrebbero essere in arrivo dei provvedimenti. Un telespettatore scrive: “Nascondersi dalle telecamere ed eludere i microfoni è vietato nel regolamento che vale per tutti no? O la regola valeva solo per far fuori in qualche modo i nostri?” facendo riferimento a quanto accaduto a Tavassi e Micol.

