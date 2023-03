Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro le cose non potrebbe essere più tese di così. Niente da fare per i fan che hanno sperato e ancora sperano in una loro relazione serie e duratura dentro al GF Vip 7. Sembra quasi impossibile a pensarci bene, considerando le personalità di entrambi, soprattutto quella di Daniele. La bellissima Oriana ha provato spesso a far ragionare il giovane veronese, ma non c’è stato mai modo di risolvere una volta per tutte tra loro.

Poi c’è da dire che la venezuelana, durante l’ultimo confronto, potrebbe aver fatto uno scivolone che Dal Moro non dimenticherà facile. La Marzoli, infatti, lamentandosi della distanza dell’imprenditore, ha tirato in ballo anche il suo ex fidanzato. Proprio così, una gaffe? Non proprio, visto che Oriana ha tenuto il punto anche su questa questione. “Preferisco uno come il mio ex – ha detto a Daniele – se mi dicessero devi scegliere tra il tuo ex e questo…”.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: le cose si mettono male

E ancora: “Quel ragazzo mi scriveva appena si svegliava, poi la chiamata prima di andare a dormire, mi scriveva durante la giornata, mi veniva a vedere, mi portava a mangiare anche dopo la palestra, quel ragazzo voleva stare con me. Tutti i giorni. Forse non lo vedevo una volta o due alla settimana. Ma di sette giorni, vederlo cinque va bene. Trovava sempre un piccolo momento per stare insieme, dopo quattro anni”.

Chiaramente Dal Moro non l’avrebbe presa benissimo e a qual punto si sarebbe rifiutato di dormire con Oriana. Qualcuno ricorderà infatti che aveva precisato sia prima che dopo questa dura conversazione, che voleva farlo il giorno del suo compleanno, come regalo. A quel punto Oriana Marzoli, giustamente, si era detta contraria: “Così, non è possibile”.

è da quando oriana le ha parlato che lui sta così non voglio più leggere che a lui non frega un cazzo #bedenzzzers #oriele pic.twitter.com/jNLd7JjRmr — terry || badenzzers (@esaurita_) March 9, 2023

Criticate Oriana perché non capisce la sofferenza di Daniele ma vi ricordo che lei era così dopo aver sentito le merdate del confessionale e ha pianto per ore mentre lui era a parlare di cazzate con Luca in giardino

Crescere invece di fare aerei premio #oriele pic.twitter.com/8U8wrUQGV0 — 𝐴𝑛𝑖𝑡𝑎 (@anitaonfiree) March 8, 2023

Poi ancora: “E posso dirti una cosa? Voglio festeggiare il mio compleanno felice. Non dicendo “Oggi sto bene con lui, ma domani non si sa”. O uno che mi dice: “Dai allora va bene, dormiamo insieme per il tuo compleanno”, come se fosse un regalo per me! È un regalo per me dormire con te?”. Parole sante quelle della venezuelana che trovano il supporto del pubblico. “Non gli piaci abbastanza”, rispondo in molti a Oriana sui social.

