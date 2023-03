GF Vip 7, Oriana Dal Moro sembra pronta a prendere una decisione definitiva: lo ha detto chiaramente a Daniele Dal Moro senza troppi giri di parole. In questi giorni i fan si sono schierata in difesa della modella venezuelana. Per capire il tenore di come il pubblico la pensi vale la pena riportare un commento affidato alla pagina ufficiale instagram del GF Vip. Scrive un’utente: “Lei deve sempre e comunque capirlo e giustificarlo quando è stanco, quando è nervoso, quando è distaccato, quando è aggressivo”.



E ancora: “Quando è freddo, quando è arrabbiato, quando è triste, quando è arrogante, quando è maleducato e la prende in giro davanti a tutti. Quando le rinfaccia per la milionesima volta Antonino e Luca, quando non vuole dormire con lei, quando fa il gradasso, quando la sminuisce, quando la sottovaluta, quando le nega qualunque cosa”.

Leggi anche: “Cosa mi ha detto Daniele”. GF Vip 7, Oriana non riesce a stare zitta: confessione a Milena





GF Vip 7, Oriana Marzoli nuovo scontro con Daniele Dal Moro



“Lei deve tacere, assecondarlo in tutto e farsi andar bene tutto, buttando la dignità nel cesso perché “Poverino, è fatto così, è un ragazzo tanto sensibile, va capito, ha sofferto tanto. Se, però, lei osa dire “a” invece di “A”, allora lui può tranquillamente permettersi di darle addosso senza pensarci su mezzo secondo, senza manco darle il tempo di poter replicare. Mi sembra equo e giusto”. Parole condivisi da centinaia di fan.



Ora però la situazione sembra arrivata da un punto morto. Nella giornata di oggi Oriana Marzoli è stata molto chiara non solo con Daniele Dal Moro, ma con tutto il GF Vip 7. “Vedo che le cose non sono naturali tra di noi”, ha evidenziato la showgirl venezuelana e, esprimendo il proprio pensiero rammaricato, ha aggiunto che Daniele si lasciava maggiormente andare quando si fidava di lei.



Oriana insomma, potrebbe essere pronta a staccarsi definitivamente da Daniele con il quale, insieme a Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, rappresenta uno dei punti di forza del programma: i due non si annoiano mai tra liti, sfuriate e riappacificazioni. Tra l’altro con un alto tasso di gradimento: l’influencer venezuelana è la prima concorrente ad arrivare in finale e ovviamente ha festeggiato