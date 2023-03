Oriana e Daniele, nuova lite al GF Vip 7. Lunedì 6 marzo è stata decretata la prima finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Gli ultimi concorrenti in nomination – Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Davide Donadei – chiamati in studio dal conduttore, hanno parlato della loro esperienza nel reality show.

Il primo a salvarsi è stato Davide Donadei, poi è stato il momento dello scontro tra Antonella e Oriana e del loro rapporto. Negli ultimi giorni il rapporto delle due è migliorato notevolmente e infatti lo hanno dimostrato anche durante la diretta del GF Vip 7. Dopo il discorso si è passati al verdetto della nominaton. Antonella è stata salvata dal televoto. Oriana è stata incredula e pronta a uscire dalla casa ma c’è stata la sorpresa.

Oriana e Daniele, nuova lite GF Vip 7

“Sei in finale”, è il messaggio arrivato sullo schermo dello studio. Così Oriana ha capito di essere la prima finalista e ha festeggiato rientrando in casa. Ovviamente grande festa al rientro dell’influencer al GF Vip e ovviamente non potevano mancare i momenti di intimità con l’amico speciale Daniele Dal Moro, che però ha sorpreso la Marzoli rifiutandosi di dormire insieme.

“Quando torno a dormire con te? – ha detto Daniele a Oriana prima di andare a dormire – No! Quando abbiamo dormito insieme, una volta? Massimo due. Tre? No, tre non è vero, due mi ricordo, ma non c’è stata una terza. A San Valentino? Non abbiamo dormito insieme quella sere. No aspetta, forse, ok tre. La prossima volta dormiremo insieme al tuo compleanno tanto saremo qui insieme è il 13 marzo, è tra pochissimo. Basta che fai la brava e dormiamo davvero, ci siamo capiti, bisogna dormire però”.

La mattina dopo Oriana ha notato l’atteggiamento ambiguo di Daniele e si è sfogata con Milena. L’influencer è scoppiata in lacrime perché quello che dovrebbe essere il suo ‘amico speciale’ non si è degnato neanche di salutarla. “Questo si sveglia e manco mi saluta, non mi prende… Non mi bacia nemmeno. Eppure sono cose che un ragazzo quando sta conoscendo una ragazza fa. poi ieri sera gli ho chiesto di dormire insieme e lui mi ha detto subito ‘no!’. No cosa?”.

Sembrava superata la crisi tra Oriana e Daniele, eppure tra i due emergono ancora tante incomprensioni… 💥 #GFVIP pic.twitter.com/Nln3NDVuSR — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2023

Oriana ha parlato di Daniele spiegando di esserci rimasta molto male e di non aver risposto solo per godersi la serata che l’ha vista prima finalista del GF Vip 7: “E non ho risposto male ieri perché mi volevo godere la mia serata. Però non riesco proprio a capire questa cosa, non la riesco a comprendere. Mi ha detto subito no senza pensarci. Mi ha detto ‘vabbè dai dormiamo al tuo compleanno’, come se fosse un regalo. Questa cosa mi manda fuori di testa e non la capisco”.