“Ora c’è la conferma”. Alfonso Signorini non se lo aspettava: la notizia arriva dopo la valanga di guai al GF Vip

GF Vip 7, dopo una settimana pesantissima una buona notizia per Alfonso Signorini. La scorsa settimana una vera e propria bufera ha investito il reality show condotto dal giornalista e direttore del settimanale Chi. A sollevarla non i soliti haters, ma l’amministratore delegato del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Sotto accusa la puntata del GF Vip 7 andata in onda giovedì 3 marzo. Una puntata ricca di colpi di scena, liti e tensioni. Uno degli argomenti discussi è stato il van-gate, con alcuni concorrenti beccati a chiacchierare e a rivelare cose molto intime. E ancora i palpeggiamenti di Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, gli insulti esagerati di Sonia Bruganelli a Tavassi, Giaele e Micol.

GF Vip 7, Alfonso Signorini vince la gara degli ascolti

L’appuntamento con il GF Vip 7 è stato caratterizzato da volgarità, parolacce, trash e momenti a dir poco imbarazzanti. Per questo motivo l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di non mandare in onda la replica della diretta su La5 e di cancellare la puntata dai siti ufficiali. Una decisione che, già nell’ultimo appuntamento, ha portato a un cambio di rotta.

Durante la puntata del GF Vip 7 Alfonso Signorini ha strigliato i concorrenti spiegando loro dell’intervento diretto di Pier Silvio Berlusconi. Non solo, se il limite si dovesse superare nuovamente, il conduttore e gli autori non tentennerebbero a prendere dei provvedimenti, anche pesanti come la squalifica. Dopo giorni pesanti, però, Alfonso Signorini può festeggiare.

La nuova puntata del GF Vip 7, infatti, ha registrato un ottimo successo in fatto di ascolti e ha vinto la gara diretta con la concorrente Rai in fatto di share. Il reality show Mediaset ha totalizzato 2.915.000 spettatori con il 22,6% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Il Commissario Ricciardi ha totalizzato 4.039.000 telespettatori con il 21,5% di share. Ad avere la meglio tra i due programmi, sulla base dello share che considera anche la durata del programma, è stato il reality di Signorini.