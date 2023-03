Pazzesca rivelazione al GF Vip 7 da parte di Oriana Marzoli, che ha annunciato di aver visto fare l’amore a due concorrenti del reality show di Canale 5. Sono rimasti tutti sbalorditi da casa, anche perché l’influencer è scesa nei dettagli e ha fatto anche una dichiarazione roboante e parecchio intima. Anzi, per essere precisi, la prima a tirare fuori l’argomento è stata Milena Miconi che ha successivamente interpellato la compagna di avventura, che ha confermato tutto svelando particolari incredibili.

Nella casa del GF Vip 7 la prima finalista Oriana Marzoli ha svelato che due coinquilini hanno fatto l’amore, ma non sarebbe stato tutto spumeggiante. Intanto, è finito sotto accusa Edoardo Tavassi, duramente criticato da Dana Saber: “Per quanto mi riguarda, è una persona davvero terribile perché innanzitutto gioca così sporco dentro quella casa che veramente è troppo palese. Lui è molto interessato a dividere Antonella ed Edoardo. Lui è sempre pronto a manipolare Edo parlando male di lei alle sue spalle. Quindi dico: caro Tavassone, ma il coraggio'”.





GF Vip 7, Oriana Marzoli boom: “Loro due hanno fatto l’amore”

Secondo quanto è stato possibile ascoltare dal video pubblicato dalla pagina Instagram Mondo del Reality, al GF Vip 7 Oriana Marzoli e Milena Miconi hanno assistito ad un momento estremamente intimo tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che hanno fatto l’amore: “Edoardo e Antonella ieri sera, che ridere. Come che hanno fatto? Hanno fatto l’amore, Oriana mi ha urlato di guardare e io mi sono alzata. Nella stanca rossa, no vabbè. Con le luci accese, sotto le coperte, i movimenti erano una cosa. Sta coperta che faceva”, e Milena ha imitato come si alzasse la stessa.

Incuriosito dalla storia, Luca Onestini ha domandato ad Oriana: “Amore, ma il voto da quello che hai visto?”. E lei ha esclamato: “No, troppo veloce“. E il coinquilino è scoppiato a ridere, con Milena che invece non ha commentato questo dettaglio. Quindi, i Donnalisi ci avrebbero dato dentro subito dopo la puntata con Alfonso Signorini. La confessione delle due donne è arrivata alle spalle di Edoardo e Antonella, quindi non sappiamo se loro vorranno confermare o meno queste voci molto private.

E sul social i telespettatori hanno scritto: “Fanno schifo tutti e due”, “Stanno insieme solamente per quello”, “Dopo la strigliata di Signorini potevano evitare”, “La coppia più ridicola del Grande Fratello”, “Si sparano dietro le peggior cose e poi sotto le coperte. Di amore qui c’è ben poco”.