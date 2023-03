Nella tarda serata del giorno 7 marzo, alcuni concorrenti del GF Vip 7 si sono ritrovato in cortiletto per confrontarsi su ciò che è accaduto nella puntata andata in onda lunedì. In particolar modo Edoardo Donnamaria si è sbilanciato, durante la conversazione, facendo una critica nei confronti degli autori, che a suo dire non avrebbero mandato in onda, durante la diretta, un filmato importante per Oriana Marzoli.

Edoardo Donnamaria ha fatto dunque riferimento ad un evento accaduto la scorsa settimana nella casa del GF Vip 7, in cui durante un confessionale Daniele Dal Moro si sarebbe fatto scappare dei commenti poco carini nei confronti della venezuelana. Come si è potuto constatare già dapprima, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro appare al pubblico molto altalenante per continui dubbi da parte di lui sulla veridicità dell’influencer sui sentimenti provati nei suoi confronti.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria infuriato con gli autori

Il volto di Forum, Edoardo Donnamaria, appare dunque davvero innervosito nei confronti degli autori del programma, che hanno tralasciato questo dettaglio del confessionale di Daniele. Durante lo sfogo, Daniele avrebbe sminuito il rapporto che ha con Oriana Marzoli, la quale è ovviamente andata su tutte le furie dopo averlo saputo. In seguito vi è anche stato un chiarimento tra i due concorrenti del GF Vip 7, in cui Daniele avrebbe detto alla gieffina: “Hai frainteso il contesto”.

La conversazione in cortiletto di Edoardo Donnamaria con gli altri presenti concorrenti del GF Vip 7 sarebbe poi stata censurata. Difatti dopo che il vippone si è sbilanciato dicendo: “Comunque quella cosa non è andata in onda, cioè è grave”, gli altri gieffini, tra cui Giaele De Donà e proprio Oriana Marzoli, hanno iniziato ad esprimere la loro opinione riguardo l’argomento. Ed è così che la regia ha subito censurato il tutto. Un utente Twitter, lamentandosi della censura, ha precisato: “Questa cosa è gravissima e scorretta“. E ancora: “Ci fa capire che Daniele ha mentito ad Oriana e il GF Vip lo ha protetto“.

La regia toglie l’audio mentre Donnamaria sottolinea il fatto che durante la puntata non sia andato in onda il confessionale di Dani contro Oriana.



Questa cosa GRAVISSIMA & SCORRETTA…

Lo scalpore per la censura su Edoardo Donnamaria da parte degli autori, avendo scatenato anche il web, ci porta a pensare che nella prossima puntata del GF Vip 7 se ne discuterà. Dunque, inevitabilmente il discorso si sposterà su quanto Daniele Dal Moro ha affermato nel misterioso confessionale su Oriana Marzoli e la loro frequentazione.