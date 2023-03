Al GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha mostrato ciò che le avrebbe causato Edoardo Donnamaria e le polemiche ora esploderanno nuovamente con forza. Lei ha fatto tutte le precisazioni del caso, ma l’episodio c’è stato nonostante non ci siano immagini a testimoniarlo. O forse potrebbe avercele la produzione del reality show, che potrebbe anche mostrare nella prossima puntata in diretta di giovedì 9 marzo. Ma abbiamo il filmato nel quale lei parla direttamente con il volto di Forum del gesto che avrebbe subito.

Il rapporto al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è abbastanza burrascoso. Ci sono stati tantissimi momenti di gioia e amore, ma altri invece decisamente peggiori. Infatti, si sono lasciati in diverse circostanze e il loro legame sembrava essersi concluso definitivamente. Poi hanno rifatto pace, fino a sfociare al rapporto intimo di qualche giorno fa davanti ad Oriana Marzoli e Milena Miconi. Ma andiamo a vedere insieme cosa avrebbe fatto lui nei confronti della ex di Chiofalo.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi mostra cosa le ha fatto Edoardo Donnamaria

Nella casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi stava giocando con Edoardo Donnamaria a carambola, quando improvvisamente gli ha fatto notare qualcosa che aveva sulla sua gamba. E ha svelato per quale ragione avesse avuto quel problema fisico. Lui non è sembrato molto divertito dalla situazione, nonostante lei non lo abbia accusato duramente. Ma se confermato, si sarebbe trattato comunque di un gesto sicuramente inappropriato, anche alla luce delle recenti ramanzine di Pier Silvio Berlusconi.

Lei ha fatto vedere un livido, che le sarebbe uscito a causa del lancio di una sedia contro Antonella da parte di Donnamaria. Tutto si sarebbe verificato durante un momento gioioso, ma come riportato dal sito Ultimenotizieflash, il volto di Forum ha rispedito al mittente quell’accusa comunque pesante: “Non dovresti parlarne, poi era un cuscino ma quale sedia. Accanna“. A spiegare tutto l’andamento di questo dialogo tra i due ‘fidanzati’ sono stati alcuni utenti di Twitter e qui di seguito vi riferiamo tutti i particolari.

Buon 8 marzo donne ! Video di stanotte , Forum mi sembra che non ha capito un cazzo di come si tratta una donna ! #Gfvip #nikiters #gintonic #fiorde #Denzzzers pic.twitter.com/C6mYtbgRar — Soqquadro (@gicarestik2) March 8, 2023

Ecco quanto scritto da alcuni internauti: “Buon 8 marzo donne, Forum mi sembra che non abbia capito un ca*** di come si tratta una donna“, “Questo video spiega il motivo del cambiamento di Edoardo. Antonella mostra il livido, lui cerca di farla tacere e dice: ‘Ma ci sei andata in confessionale’. Inutile ragazzi, videoclip contro solo se ti chiami Nikita. Se hai amici in confessionale, nascondono tutto”.