Ciò che è successo al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sta facendo discutere tantissimi telespettatori. Al termine dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, c’è stato un momento molto intimo tra i Donnalisi, raccontato da Oriana Marzoli e Milena Miconi. Quando gli altri lo hanno saputo, sono rimasti tutti a bocca aperta, in primis Luca Onestini, che ha chiesto dettagli all’influencer venezuelana: “Che voto dai?”. E lei ha risposto: “Troppo veloce”, facendo ridere l’ex fidanzato di Ivana Mrazova.

Ma ora i telespettatori del GF Vip 7 sono furiosi perché non riescono a comprendere per quale ragione non si sia visto quello che è accaduto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due stanno vivendo da ormai tante settimane momenti altalenanti, infatti in diverse occasioni si sono lasciati prima di riappacificarsi. Inoltre, nel corso dell’appuntamento in diretta, lei ha fatto un clamoroso scherzo al volto di Forum, fingendo di essere stata eliminata dal programma condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip 7, critiche dopo il momento hot tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Entrando maggiormente nei dettagli, dopo l’ultima puntata del GF Vip 7 pare che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria abbiano fatto l’amore all’interno della stanza rossa e con le luci accese. Quindi, Oriana e Milena avrebbero assistito all’intera scena e l’hanno raccontata agli altri coinquilini. Ma il pubblico da casa è parso furioso in queste ore perché non riesce a capire come mai non ci siano immagini di quei momenti. Ma andiamo a vedere insieme cosa è stato rivelato dal sito Leggo.

I telespettatori del programma si stanno chiedendo per quale motivo la regia del GF Vip 7 non abbia indugiato su quelle immagini, anche censurandole. Infatti, durante la diretta H24 di Mediaset Extra non sono stati proposti filmati sul presunto amplesso di Antonella e Edoardo. Probabile che nel prossimo appuntamento in diretta di giovedì 9 marzo Alfonso Signorini possa chiedere spiegazioni ai due diretti interessati per capire se il racconto di Oriana e Milena abbia davvero fondamento.

Intanto, dopo l’ultima puntata Alfonso Signorini ha ricevuto una bellissima notizia. Il reality show Mediaset ha totalizzato 2.915.000 spettatori con il 22,6% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Il Commissario Ricciardi ha totalizzato 4.039.000 telespettatori con il 21,5% di share.