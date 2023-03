È la domanda che in queste ultime settimane ci stiamo facendo un po’ tutti: chi vincerà il GF Vip 7? Chiaramente qualcuno, esperto o meno, sta già cercando di prevedere il futuro sparando qualche nome nel mucchio. Ma c’è uno, uno in particolare che di reality se ne intende e ha una sua visione ben chiara di quello che sta capitando in questa edizione. Parliamo di Alex Belli, l’ex protagonista del precedente Grande Fratello Vip.

L’anno scorso in tanti lo hanno amato e odiato incondizionatamente, con tutta quella sua filovia dell’amore libero, nessuno sa quanto reale o costruita. Fatto sta che l’attore è tornato a parlare del GF Vip e lo ha fatto direttamente a Casa Pipol, con Alfonso Signorini. La domanda è semplice: chi vince questa edizione? Alex Belli ha le idee bene chiare, come sempre d’altronde e la spara senza problemi in pasto al conduttore del programma e ai suoi ospiti.

Leggi anche: “Cosa mi ha detto Daniele”. GF Vip 7, Oriana non riesce a stare zitta: confessione a Milena





Chi vincerà il GF Vip 7? La risposta di Alex Belli

Il commento di Belli arriva il giorno dopo la super sbloccata di Alfonso Signorini ai vipponi. Dice Alex: “La sottile differenza si chiama intrattenimento. Ha delle regole di linguaggio e comportamentali. Nonostante il reality abbia la falsa illusione di rappresentare la vita reale, il professionista che decide di fare il reality deve mettersi in testa che non è in casa sua ma in televisione”.

“Ti devi mettere al servizio del prime time. È un lavoro 24 ore su 24 […] L’esposizione così lunga, se dietro non ci sono professionisti che sanno fare reality o intrattenimento, è molto difficile da mantenere”. Come se non bastasse l’ex gieffino si è scagliato anch’esso contro Edoardo Tavassi: “Tavassi, se vuole fare cinema, ha scelto la strada sbagliata. Io davo ragione a Sonia Bruganelli quando ha detto che Tavassi vuole sempre avere ragione e condizionare il pensiero degli altri”.

Per la prima volta sono d'accordissimo con Alex belli .tutto vero il peggiore tavassi e disonestini manipolatori giaele perfida cattiva e ora che esca le coppie?🤣🤦‍♀️🤮vedremo chi durerà @GrandeFratello @alfosignorini — cervi nadia (@cervinadia) March 7, 2023

E ancora: “È un manipolatore, nell’accezione negativa”. E alla domanda “chi vince”, Belli risponde così: “Antonella e Oriana”. Poi ha anche anticipato che quando la Fiordelisi sarà fuori dalla Casa di Cinecittà proprio lui le consiglierà di lasciare Edoardo Donnamaria: “Il loro è un rapporto tossico”. Alex Belli dixit.

Leggi anche: “Ora c’è la conferma”. Alfonso Signorini non se lo aspettava: la notizia arriva dopo la valanga di guai al GF Vip