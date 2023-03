Nella casa del GF Vip 7 i concorrenti iniziano a parlare su chi per loro possa essere il possibile vincitore di questa edizione. Ad esporsi senza dubbi è stato Edoardo Tavassi, noto al pubblico per essere il fratello della famosa Guendalina Tavassi, il quale ha affermato di sapere chi possa essere la vincitrice di quest’anno, che “spegnerà le luci” della casa.

Come si è potuto constatare nelle puntante andate in onda Edoardo Tavassi ha legato molto con Edoardo Donnamaria, volto di Forum al fianco di Paolo Ciavarro, ma anche con la venezuelana Oriana Marzoli. Difatti parlando proprio con gli altri coinquilini su chi possa essere tra i plausibili vincitori del GF Vip 7, Tavassi ha nominato proprio la Marzoli, affermando che scommette sulla sua vittoria. La risposta di Oriana è stata netta e decisa: “Ma magari, speriamo”.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi svela il nome del vincitore

Il parere di Edoardo Tavassi su chi possa essere il vincitore di questa edizione del GF Vip 7 ha trovato anche conferma da parte della concorrente Antonella Fiordelisi, che ormai dall’inizio di questo programma fa molto parlare di sé per la sua relazione tormentata con Edoardo Donnamaria. La Fiordelisi ha infatti affermato di essere d’accordo sulla vittoria per il pubblico di Oriana Marzoli, dato che è stata anche la prima ad arrivare finalista del programma. Parere contrario è arrivato invece da parte di Davide Donadei, che ha affermato di non poter ancora sapere chi possa essere il vincitore di questa edizione, in quanto manca ancora molto tempo per la finale.

Dunque parlando con Edoardo Tavassi, Davide ha affermato di non essere d’accordo con la sua dichiarazione. Però come abbiamo potuto già constatare nel corso del programma, le opinioni di Davide Donadei sono personali e non molto attendibili. Infatti l’ex tronista di Uomini e Donne dopo la scorsa puntata, nonostante sappiamo che nel televoto si è salvato con l’1%, ha dichiarato di aver sentito da parte del pubblico in studio un fortissimo sostegno nei suoi confronti. Parlando con la casa ha infatti affermato che non è possibile effettivamente stabilire chi è il più forte o il più debole dei concorrenti ormai rimasti, in quanto ha avuto la percezione di essere addirittura uno dei più forti per il pubblico.

La finale del GF Vip 7 si svolgerà il 3 aprile, dunque alla fine del programma manca poco meno di un mese. Scopriremo dunque a breve se la previsione di Edoardo Tavassi, sostenuta anche da Antonella Fiordelisi, si trasformerà in realtà.