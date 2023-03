Nella scorsa puntata del GF Vip 7 Alfonso Signorini ha polemizzato non poco con i concorrenti. E dopo la ramanzina di Pier Silvio Berlusconi che aveva addirittura preso la decisione di non mandare in onda la replica del precedente appuntamento in diretta e di cancellarlo dal sito per le troppe volgarità, la situazione sembra essere migliorata. Ora il conduttore ha deciso di rispondere ad alcuni lettori del settimanale Chi e le sue considerazioni sono state durissime. Se l’è presa anche con una parte del pubblico.

Infatti, fuori dal GF Vip 7 Alfonso Signorini ha letto cose gravissime, che lui ha prontamente condannato. E ha anche fatto una proposta molto netta per cercare di mettere un freno a episodi di questo tipo. Intanto, Antonella Fiordelisi ha comunque fatto una sorta di denuncia, infatti ha rivelato che Edoardo Donnamaria le ha procurato un livido anche se erano intenti a divertirsi. Le avrebbe lanciato una sedia, cosa che il volto di Forum ha smentito, parlando invece di un cuscino buttato addosso alla ragazza.

GF Vip 7, Alfonso Signorini denuncia: “Successe cose orribili”

Il padrone di casa del GF Vip 7, Alfonso Signorini, ha dunque denunciato al settimanale Chi atteggiamenti bruttissimi di alcuni internauti, che hanno utilizzato toni spregevoli contro alcuni concorrenti: “Sono dell’idea che basterebbe una carta d’identità sui social e tutto questo finirebbe, quando uno ci mette la faccia i leoni da tastiera se ne stanno a casa. Purtroppo in Italia questa semplicissima legge non c’è più, poi mi dicono che gli insulti peggiori vengono da profili fake costruiti ad arte. Con 3 o 4 follower e dietro si nascondono certe identità”.

Poi Signorini ha svelato cosa lo ha colpito in maniera estremamente negativa: “Il web sbaglia, le considerazioni che si fanno sui social sono veramente crudeli. Voi che sostenete questo programma sarete i primi a capire che i social sono la terra di nessuno. A Murgia ad esempio hanno augurato la morte, a Ciacci di morire in ospedale. Sono cose orribili e Grande Fratello si dissocia completamente, la passione non può legittimare la violenza o la cattiveria gratuita. Oltre che per inneggiare ai Donnalisi, usate questi strumenti per prendere in mano la situazione”.

Queste le parole conclusive di Signorini: “Non giustificherò mai la violenza di molti post che dissacrano per il gusto di farlo”. E gli utenti Twitter hanno reagito così: “Alfonso giustamente lancia l’arco con tutte le frecce contro il mondo dei social”, “L’odio sui social è sbagliatissimo, ma gli esempi che portate in prima serata sono anche peggio”.