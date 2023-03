Si respira un’aria nuova all’interno del GF Vip 7 da quando. Spartani e Persiani sembrano aver deposto le armi e hanno iniziato a ridere e scherzare. Da circa una settimana nella Casa regna, quindi, la pace, forse grazie al ritrovato equilibrio tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Anche Giaele e Micol hanno cambiato approccio con Antonella Fiordelisa e ora le tre sembrano andare molto d’accordo. A loro piace questa versione dell’influencer giocosa e per nulla provocatrice. Cosa che piace molto anche a Oriana, prima finalista del GF Vip 7, la quale ha ricevuto anche gli applauso della ‘nemica’ Antonella. La cosa non piace però a Nikita che Davide. I due vipponi stanno sull’attenti. “Antonella è sparita” dice Davide, deluso dai comportamenti dell’amica.

Leggi anche: “Oggi se ne va”. GF Vip 7, per lui l’avventura finisce, è arrivato il momento degli abbracci





Secondo Nikita, invece, Antonella sta cercando di salvare la sua reputazione. A sua detta, se in sei mesi non si è creato un rapporto con alcune persone, non potrà sbocciare nelle ultime settimane. In puntata Antonella Fiordelisi ha spiegato che il suo avvicinamento agli Spartani è succeduto alle chiacchierate avute con Oriana e Giaele.

Avendo notato che le ragazze le hanno mostrato solidarietà, la concorrente, secondo la versione della Pelizon, ha deciso di dare loro una seconda possibilità. Anche Edoardo Tavassi si esprime sulla questione. Per lui, Antonella è quella che chiacchiera e si diverte con loro e non la ragazza scontrosa che si mostra in puntata. E proprio grazie a questo clima di pace la Fiordelisi ha chiesto qualcosa di molto intimo a Micol.

Come sappiamo, Micol ed Edoardo Donnamaria (attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi) hanno avuto una storia, cosa che ha sempre fatto soffrire lex schermitrice. In un momento di confidenze la Fiordelisi ha chiesto a Micol quante volte è andata a letto con Donnamaria. La sorella di Clizia ha risposto una decina di volte. “Poche comunque, perché non era un fidanzamento. Poi mi ha detto che non si piacevano poi chissà quanto. Non era una cosa seria”, è stata la risposta della Fiordelisi.