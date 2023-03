GF Vip 7, cosa dicono i sondaggi. Nell’ultima puntata di lunedì 6 marzo il reality condotto da Alfonso Signorini ha vissuto una serata particolare, priva di eliminazioni. I vipponi hanno invece scelto il primo finalista. Al televoto c’erano Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia e Davide Donadei. Alla fine la più votata è stata la modella venezuelana Oriana Marzoli.

In questa settimana, inoltre, il pubblico dovrà decidere chi salvare. In nomination sono finiti Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. C’è ancora un solo biglietto di ritorno di cui potranno godere i concorrenti entrati a dicembre, ovvero Andrea Maestrelli, Davide Donadei oppure Milena Miconi. Gli altri tre biglietti di ritorno sono stati utilizzati per Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Sarah Altobello.

Chi esce dal GF Vip 7? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nelle ultime ore abbiamo assistito all’ennesimo momento no tra Oriana e Daniele, con la vippona che ha dichiarato: “Vedo che le cose non sono naturali tra di noi”. Per quanto riguarda i pronostici su chi possa vincere questa edizione Edoardo Tavassi, riferendosi proprio ad Oriana Marzoli, ha detto: “Ma magari, speriamo”. Non a caso il concorrente ha scelto proprio lei quando è stato chiamato a scegliere il primo finalista. Ora, però, si tratta di vedere chi sarà il prossimo ad uscire.

I telespettatori devono scegliere chi salvare e i sondaggi vedono Luca Onestini come il concorrente più votato con il 27% delle preferenze. A stretto giro c’è Nikita Pelizon con il 25%. Al terzo posto c’è Alberto De Pisis con il 18%. Poi abbiamo Milena Miconi (11%), Antonella Fiordelisi (10%), Giaele De Donà (6%) e Davide Donadei (3%). Insomma sono proprio questi ultimi due a rischiare grosso viste le basse percentuali raccimolate.

In questo momento dentro la Casa sono rimasti Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Davide Donadei, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Questi invece i concorrenti eliminati: Marco Bellavia (9 giorni nella Casa), Ginevra Lamborghini (14 giorni), Giovanni Ciacci (11), Sara Manfuso (17), Gegia (21), Cristina Quaranta (31), Amaurys Perez (38), Elenoire Ferruzzi (38), Carolina Marconi (41), Pamela Prati (52), Luciano Punzo (32), Riccardo Fogli (1), Charlie Gnocchi (91), Luca Salatino (98), Patrizia Rossetti (105), Dana Saber (28), Wilma Goich (123), George Ciupilan (134), Attilio Romita (148), Antonino Spinalbese (158), Nicole Murgia (72) e Sarah Altobello (119).

