GF Vip, momento difficile per Nikita Pelizon. In diverse occasioni l’influencer triestina è stata vittima delle battute e delle prese in giro da parte degli altri vipponi. I suoi modi originali e il suo carattere l’hanno spesso esposta ad atteggiamenti che qualcuno non ha esitato a definire atti di bullismo. Nikita intanto prosegue, pur tra le difficoltà, il suo percorso all’interno della Casa anche se non si è ancora guadagnata l’accesso alla finale di lunedì 3 aprile.

Ultimamente, ad esempio, Nikita Pelizon è stata presa di mira da Oriana Marzoli. La modella venezuelana ha prima sottolineato di non credere al riavvicinamento tra Nikita e Luca: “Mi sembra strano che adesso ci sia questa confidenza tra voi“. Poi ha preso in giro l’influencer imitandone anche l’accento: “Sempre con questo sguardo. Ti giuro, uno sguardo che mi mette… Hai capito? Quello sguardo da ‘stai dicendo una cavolata’. Nikita, che fa quello sguardo e poi dice ‘cioè?’, così. Ma non ho detto una cavolata, lo ho solo detto che stiamo andando a giocare a obbligo o verità”.

Nikita allo stremo, lo sfogo contro Oriana

Recentemente il livello dello scontro tra Nikita Pelizon e Oriana Marzoli ha raggiunto livelli mai visti prima. Le due non perdono occasione per punzecchiarsi e lanciarsi frecciate. Ma l’ultimo gesto della modella venezuelana non è piaciuto neanche a tanti telespettatori.

Nikita Pelizon si è sfogata con Milena Miconi. Lei e Oriana sono capitate insieme nei turni di conduzione della radio del Grande Fratello. Quando Oriana lo ha saputo è corsa in confessionale per farsi cambiare turno. E l’influencer non l’ha presa per niente bene: “Sono stanca di questi comportamenti, io ho cercato più volte di avvicinarmi a lei ma ho sempre trovato un muro. Oriana continua a dirmi che sono falsa e superficiale e a me non sta più bene”.

Successivamente, però, i turni non sono stati cambiati e Nikita e Oriana hanno comunque condotto la puntata alla radio. Come se non fosse successo nulla la stessa Pelizon, al termine dell’attività, ha voluto ringraziare Oriana: “Ori, grazie, ci siamo divertite ed è stato bello“. Oriana le ha anche dato la mano. Chissà, prove di disgelo in vista? Difficile dirlo, noi non ci scommetteremmo, ma chi può dirlo?

