Continuano i momenti di tensione al GF Vip 7. Ora sono Oriana Marzoli e Nikita Pelizon ad essersi scontrate nuovamente, anche se per essere più precisi è l’influencer venezuelana la più avvelenata. Non ha affatto accettato una decisione che è stata presa nelle scorse ore e addirittura ha deciso di correre subito in confessionale, affinché possa essere fatta un’altra scelta. A svelare tutto è stata la stessa modella, che è sembrata essere molto dispiaciuto da ciò che stava accadendo in quei frangenti.

E al GF Vip 7 non ha parlato solo di Oriana Marzoli, infatti Nikita Pelizon si è soffermata anche su Antonino Spinalbese e sul fatto che lei avesse avuto un’idea differente in passato. Che ora ha cambiato radicalmente: “Antonino mi ha stupita e ho cambiato opinione su di lui. Non pensavo che lui fosse una persona così profonda e simpatica. E poi soprattutto non parla a vanvera“. Questa sua rivelazione bomba è arrivata davanti agli altri vipponi, i quali l’hanno ascoltata attentamente.

Leggi anche: “Confesso una cosa tra me e Antonino”. GF Vip 7, mesi dopo Nikita sorprende tutti su Spinalbese





GF Vip 7, Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon

L’insofferenza al GF Vip 7 di Oriana Marzoli è venuta a galla, nel momento in cui la produzione ha annunciato a lei e a Nikita Pelizon che avrebbero dovuto condividere un’esperienza insieme, quella della radio. L’influencer ha subito protestato: “Amore, volevo stare con i miei amici e non sto parlando di te. Sono onesta, Nikita non è amica mia“. Nikita ha provato in tutti i modi a convincerla a farle cambiare idea: “Siamo nella stessa casa, possiamo fare le cose insieme”. Ma la vicenda non è rientrata.

Ma Oriana ha esclamato: “Ma figurati, che possiamo è un dato di fatto ma che mi piaccia è un’altra cosa”. I video in questione sono stati diffusi da Mondo del Reality su Instagram e alla fine si è sentito dire da Nikita: “Oriana è in confessionale perché non vuole farlo con me. Oriana non sopporta me, non so per quale motivo ma non mi sopporta”. Quindi, sono ormai nuovamente ai ferri corti e ipotizzare che ci possa essere una tregua appare impensabile. Vedremo se gli autori cambieranno partner alla Marzoli.

E il popolo del web ha scritto: “Che tristezza, mamma mia. Ma quanti ha scusate?”, “Spero non vinca Oriana perché è stata l’esempio della maleducazione”, “Oriana già si pensa la vincitrice, anche meno”, “Che brutta scena, poi dicono che sia Nikita ad isolarsi. Non c’è spirito di gruppo”.