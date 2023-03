L’inaspettato è successo nelle ultime ore al GF Vip 7. Nikita Pelizon ha citato l’ex compagno di avventura Antonino Spinalbese e le parole proferite su di lui aprono a qualcosa di incredibile. Il pubblico quasi faticava a crederci, ma invece la modella è stata in grado di comprendere finalmente chi sia realmente l’ex di Belen Rodriguez. A ridosso ormai della semifinale, la gieffina ha rotto il silenzio sul giovane, col quale ha avuto non poche problematiche nella casa più spiata d’Italia con litigi e scontri anche duri.

Ma ora al GF Vip 7 rimbombano con forza queste frasi di Nikita Pelizon, che potrebbero anche aver colto di sorpresa lo stesso Antonino Spinalbese. Quest’ultimo comunque si era avvicinato a lei prima di abbandonare il programma, anche se non si poteva certamente parlare di un rapporto di amicizia. Ma queste nuove dichiarazioni della ragazza originaria di Trieste sono inattese e potrebbero anche aprire la strada ad altre situazioni, che potrebbero verificarsi quando le luci delle telecamere si spegneranno.

GF Vip 7, le parole di Nikita Pelizon su Antonino Spinalbese

Da rivali assoluti ora il legame fuori dal GF Vip 7 potrebbe cambiare e Nikita Pelizon ed Antonino Spinalbese potrebbero paradossalmente anche incontrarsi per fare ulteriore chiarezza, una volta che Alfonso Signorini chiuderà definitivamente questa edizione. Lei ha fatto un mea culpa, ammettendo di aver giudicato probabilmente in maniera errata l’ex coinquilino, infatti ha proprio affermato: “Mi sono ricreduta su di lui“. E ha poi sviscerato il suo nuovo pensiero, che ha attualmente sull’ex di Belen.

Queste le dichiarazioni integrali di Nikita, che ha sbalordito i telespettatori a proposito di Spinalbese: “Antonino mi ha stupita e ho cambiato opinione su di lui. Non pensavo che lui fosse una persona così profonda e simpatica. E poi soprattutto non parla a vanvera“. Questa sua rivelazione bomba è arrivata davanti agli altri vipponi, i quali l’hanno ascoltata attentamente. Si tratta di una strategia per farsi ben volere dai fan di Antonino o di un reale dietrofront? In molti pensano che la seconda opzione sia la più plausibile.

Difficile capire cosa succederà nei prossimi giorni, anche se non è da escludere che Antonino Spinalbese possa intervenire sui social o rilasciare qualche intervista per dire la sua su Nikita. Da parte di lei c’è stata una grande apertura, ora vedremo come reagirà l’ex vippone.