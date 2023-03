C’è una frase di Oriana Marzoli che ha fatto impazzire il pubblico del GF Vip 7. Una cosa che di certo non è passata inosservata, c’è poco da dire. Prima di entrare però nel vivo della faccenda, è giusto fare un piccolo recap delle puntata precedenti tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Eh sì, perché è proprio ai danni della modella questa brutta uscita della venezuelana. Tra le due le cose non vanno bene sin dagli esordi di questo reality, ma col tempo le cose non hanno fatto altro che peggiorare.

Questo ultimo episodio è avvenuto durante il GF Vip Radio, una sorta di gioco nel gioco. I ragazzi fanno una sorta di diretta radiofonica, ma divisi in gruppi. Tutto ad un tratto però, quando sono state fatte le squadre, Oriana Marzoli è finita insieme a Nikita e ha dato di matto. Con grande maturità, Nikita ha detto lei di passarci sopra e di collaborare in pace. Niente da fare per la bella venezuelana che come una bimba viziata ha fatto sapere a tutti che non aveva nessuna intenzione di farlo, puntando sulla loro “incompatibilità”.

Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, l’offesa choc della venezuelana

A quel punto Oriana dice questa frase che ha fatto infuriare molti: “Volevo stare con i miei amici e Nikita non lo è”. Con grande maturità a quel punto la Pelizon ha risposto: “Però stiamo in questa casa e possiamo fare anche le cose insieme”. Chiaramente tanti utenti non l’hanno presa benissimo, sopratutto quelli schierati con la modella triestina.

“Solo in Italia si poteva osannare una persona del genere, lo schifo che mi provoca tale atteggiamento”, scrive un utente sui social. Poco dopo Nikita Pelizon ha deciso di sfogarsi un po’ con Milena Miconi. Proprio quest’ultima le ha detto: “Questa è stata una bella prova, ti sei messa in discussione in ogni situazione. Ormai tieni duro, fregatene un poco”.

Oriana: -“Volevo stare con i miei amici, Nikita non lo è”

Nikita: -“Però stiamo in questa casa e possiamo fare anche le cose insieme”



Solo in Italia si poteva osannare una persona del genere, lo schifo che mi provoca tale atteggiamento.#gfvip #nikiters pic.twitter.com/bBovG550z2 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 23, 2023

Oriana è andata in confessionale per farsi cambiare il gruppo con cui fare la radio perché non vuole Nikita. Ma cosa si aspetta, che Nikita si metta in un angolino a farla da sola?! 🤦🏼‍♀️#gfvip #nikiters pic.twitter.com/tbv4AqJYbb — Noemi 💕 (@nnooeemmii00) March 23, 2023

Nikita allora ci è andata giù dura con Oriana e a riguardo ha detto: “Mi ha detto che sono falsa, che sono superficiale”. La Miconi allora le ha consigliato: “Se ti interessa capire, se vuoi il confronto, vai da lei e parlale. Se fa stare bene a te”. E ancora Milena consiglia a Nikita di volare alto, superare tutto e sorvolare la cosa. Anche perché in effetti, come dice la Miconi, manca davvero poco alla fine.

