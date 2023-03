Daniele Dal Moro, la rivelazione in diretta. La squalifica del vippone dalla casa del GF Vip 7 è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Tutti ricorderanno la reazione della modella venezuelana (ma anche dei compagni di gioco) non appena appresa la notizia che Daniele avrebbe dovuto abbandonare la casa per motivi disciplinari. Ma cosa è successo da quel momento in poi? Il colpo di scena fa già sognare i fan.

La proposta di Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli lascia senza parole. Un rapporto segnato da continui alti e bassi, perplessità e talvolta aspetti caratteriali molto diversi tra di loro, eppure la modella venezuelana non ha mai perso la visione chiara sulla situazione, quella di voler proseguire la frequentazione con Daniele anche fuori dalla casa di Cinecittà. Dal giorno della squalifica di Dal Moro a oggi, i fan hanno temuto che tutto potesse cambiare.

Leggi anche: “C’è un messaggio per te!”. GF Vip 7, Oriana Marzoli: pochi secondi ed esplode la gioia





La proposta di Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli lascia senza parole: “Voglio lei…”

Ma le parole di Daniele Dal Moro andrebbero a chiarire anche le intenzioni dell’ex gieffino non appena concluso il programma. Stando a quanto rivelato da Daniele, sembra che tra i due esistano tutti i presupposti per lanciarsi in progetti futuri e condivisi. Lo avrebbe affermato l’ex gieffino nel corso di una diretta social. Infatti, come forse molti di voi avranno già appreso, il nome di Daniele Dal Moro è tra i papabili in vista dello ‘start’ di Pechino Express. Queste le parole dell’ex gieffino che ha poi deciso di tirare in ballo anche l’attuale concorrente e aspirante vincitrice del GF Vip 7.

“Non dico niente, ma effettivamente Pechino Express sarebbe più figo farlo con Oriana che con Tavassi…“, avrebbe rivelato Daniele nel corso della diretta social. Poi aggiunge: “Per il semplice discorso che Oriana va il doppio di Tavassi e per il semplice motivo che io sono uno competitivo”. E ancora: “Mi girano i co***oni a stare dietro a uno che non se move“.

Parole che non potevano che fare sognare i fan a occhi aperti ma che ovviamente restano ancora sole e semplici ipotesi. Al contempo sempre a proposito di Oriana Marzoli, nelle ultime ore è venuto alla luce uno scoop che tirerebbe in ballo la passata partecipazione della modella alla versione spagnola dell‘Isola dei Famosi. E proprio sul web si sarebbe diffuso un video in cui alle critiche del pubblico del programma trascorso, Oriana risponde alzando il dito medio nella loro direzione. Dopo il brutto gesto la concorrente, ospite in studio, è stata cacciata dal conduttore.