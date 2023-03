GF Vip 7, sorpresa dal cielo per Oriana Marzoli: il messaggio aereo la manda al settimo cielo. Per la modella venezuelana non sono stati giorni facili. Dall’uscita di Daniele Dal Moro in poi tutto è stato in salita. C’era stato anche chi l’aveva attaccata da fuori, sulle pagine del settimanale Chi nella posta di Alfonso Signorini. Scrive nel dettaglio una lettrice: Egregio direttore, non ho più guardato il GF Vip dopo la nomina di Oriana come finalista, ma leggo che Daniele è stato squalificato. Non mi meraviglia la cosa, dato il suo temperamento altalenante”.



“Non ho capito bene cosa sia successo, ma mi sento di poter ipotizzare uno dei suoi scatti di ira unito a parolacce. Non vuol dire prendere a calci armadi e fregarsene delle regole, non mi appartengono questi gesti e credo non appartengano a nessuna donna libera. Lei andava espulsa molto prima di Daniele”. Parole alle quali Signorini aveva risposto: “La regina immagino sarà in gramaglie”.

GF Vip 7, sorpresa per Oriana Marzoli: messaggio per lei e Daniele



E ancora: ““Cara lettrice, questa settimana lei rappresenta i tanti lettori che mi scrivono contrariati nel vedere Oriana in finale. Lei è amatissima, ma anche molto criticata per il suo linguaggio e i suoi modi. Divide, come tutte le grandi personalità, un caro saluto”. A proposito di Daniele Dal Moro anche lui aveva voluto dire la sua su Oriana.



“Oriana è una bambina, non fa male a nessuno… lei batte i piedi, fa rumore non fa altro. Lei urla per gli aerei, ha 31 anni ma è come se ne avesse 6. Lei è fatta così si diverte a essere così, a me viene più difficile”. Intanto i fan dimostrano di amarla: “Per me la vittoria dovrebbe andare fra Oriana e Nikita. anche se Oriana a volte è troppo, ma ha portato leggerezza, ama giocare e scherzare, litigare e prendersi cura dei suoi amici”.



Intanto oggi Oriana Marzoli ha ricevuto una sorpresa da sopra il cielo del GF Vip 7. Un nuovo aereo di supporto per Oriana Marzoli dai suoi fan spagnoli e italiani sorvola il giardino della Casa. C’era scritto: “dal 4 novembre sempre al vostro fianco #Oriele”. Inutile dire che Bebè è impazzita di gioia.