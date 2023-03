Attacco feroce per Oriana Marzoli fuori dal GF Vip 7. E inevitabilmente Alfonso Signorini è stato costretto ad un importante intervento per soffermarsi su una delle concorrenti scelte da lui nell’attuale edizione, che tra l’altro si è qualificata alla finalissima del 3 aprile. Ma non tutti sono stati d’accordo con questa decisione, anzi, dopo aver appreso della squalifica di Daniele Dal Moro, c’è chi si è infuriato del tutto e ha invocato a gran voce il medesimo provvedimento. E ha elencato le motivazioni principali.

Infatti, stando a queste accuse durissime, Oriana Marzoli nella casa del GF Vip 7 sarebbe stata tutt’altro che educata e civile. Alfonso Signorini ha letto una lettera, che è stata recapitata al settimanale Chi, che è iniziata così: “Egregio direttore, non ho più guardato il GF Vip dopo la nomina di Oriana come finalista, ma leggo che Daniele è stato squalificato. Non mi meraviglia la cosa, dato il suo temperamento altalenante. Non ho capito bene cosa sia successo, ma mi sento di poter ipotizzare uno dei suoi scatti di ira unito a parolacce”.

GF Vip 7, duro attacco ad Oriana Marzoli: interviene Alfonso Signorini

Poi la reprimenda ad Oriana Marzoli da una telespettatrice del GF Vip 7 ha assunto i contorni molto forti, tanto che Alfonso Signorini non poteva certamente rimanere in silenzio: “La regina immagino sarà in gramaglie. Mi riallaccio alla lettera della signora Francesca, che inneggia da femminista alle qualità caratteriali di Oriana. Ma cozzano con la definizione di donna livera che la signora attribuisce alla concorrente. Sono per le donne, difendo le donne. Ma non vuol dire essere volgari, maleducati e cattivi e lei spesso lo è stata“.

Infine, la lettrice di Chi ha chiosato: “Non vuol dire prendere a calci armadi e fregarsene delle regole, non mi appartengono questi gesti e credo non appartengano a nessuna donna libera. Lei andava espulsa molto prima di Daniele“. E il conduttore Signorini ha esclamato: “Cara lettrice, questa settimana lei rappresenta i tanti lettori che mi scrivono contrariati nel vedere Oriana in finale. Lei è amatissima, ma anche molto criticata per il suo linguaggio e i suoi modi. Divide, come tutte le grandi personalità, un caro saluto”.

Quindi, Signorini ha confermato che effettivamente Oriana non è apprezzata proprio da tutti, nonostante la maggioranza l’abbia spedita dritta in finale. Ma la produzione ha ritenuto non gravi i comportamenti della vippona, che dunque non è stata mandata via.