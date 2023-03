Oriana Marzoli è la prima finalista del GF Vip 7. Dopo di lei Micol Incorvaia e Giaele De Donà, vincitrice del televoto dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Puntata che ha visto anche l’inaspettata uscita di scena di Antonella Fiordelisi, eliminata dopo l’appello lanciato dalla madre e nel quale chiedeva a tutti i fan di far uscire la figlia dalla casa.

In queste ore Oriana Marzoli ha parlato del riavvicinamento tra Nikita Pelizon e Luca Onestini e proprio a lui ha chiesto il motivo di questo cambio di atteggiamento. “Due chiacchiere le faccio con tutti, ma non è che mi sia dimenticato di ciò che è accaduto”, le ha risposto Luca Onestini. Poco prima era stata la stessa Nikita a dirmi molto sorpresa del riavvicinamento dell’ex volto di Uomini e Donne.

Oriana Marzoli risponde al GF Vip 7: “Perché devo stare zitta?”

“Non so che cosa rispondere. Sono razionale quando si tratta di lui. Mi fa piacere che ci parliamo, diciamo così. Non siamo ancora amici. Se mi passa l’attrazione nei suoi confronti, mi piacerebbe essere sua amica“, le parole di Nikita Pelizon sul riavvicinamento con Luca Onestini. Ma torniamo a Oriana Marzoli, zittita da qualcuno della regia mentre parlava dell’uscita di Antonella Fiordelisi.

Durante un fuori onda, come si può vedere da un video pubblicato su Twitter, la concorrente venezuelana stava discutendo con Nikita Pelizon dell’eliminazione di Antonella Fiordelisi quando è stata redarguita da uno degli ai lavori del Grande Fratello Vip: “Silenzio“. La vippona ha continuato a parlare e così il tono della voce dell’autore si è fatto più severo. “Ma perché devo stare zitta?“, è stata la risposta lapidaria di Oriana Marzoli, che effettivamente stava solo commentando l’uscita di scena di Antonella Fiordelisi.

gf: “SILENZIO!”

Oriana: “Ma perchè devo stare zitta? Uff”



Lei vuole farsi squalificare come il marito#oriele pic.twitter.com/ydf2BJPqUA — sisonokevin (@_soleilandia_) March 21, 2023

Cazzo ma che spavento. Dice Alfonso che non è un carcere ma… Che modi sono ?????Sono sconvolta! — Laura (@la5uraj) March 21, 2023

L’autore è intervenuto una terza volta per imporre il silenzio a Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Le tre si trovavano sul divano a parlare quando dalla regia è arrivata la richiesta: “Dovete stare in silenzio”. Tantissime le critiche sui social: “Cazzo ma che spavento. Dice Alfonso che non è un carcere ma… Che modi sono ????? Sono sconvolta!”, “Ma che modi di merda sono ma questi sono malati”, “Ma che sono a scuola? Io boh veramente sempre peggio là dentro manco in collegio”, sono solo alcuni dei commenti al video incriminato.